Volley A2/M: Momento complicato per il Vbc Synergy Mondovì: Ancora due giocatori fermati dal Covid-19...mentre Leandro Macias torna a Cuba!

"The show must go on" cantavano i Queen! Concetto applicato alla lettera dal Vbc Synergy Mondovì, alle prese da diverse problematiche. Partiamo innanzitutto dall’infermeria dei “Galletti” che conta ancora due giocatori indisponibili per la positività al Covid-19. Come se non bastasse, nelle ultime ore si è aggiunta una clamorosa novità: il palleggiatore Leandro Macias Infante ha chiesto e ottenuto di tornare a Cuba per motivi famigliari.

Un fulmine a ciel sereno che complica ancora di più il momento difficile del Vbc. Le "ruote del carrozzone" di questa serie A2, tuttavia, in questo momento appaiono piuttosto “sgonfie”, con tante gare già rinviate ed altre che in seguito avranno lo stesso destino. Prendersi una pausa “rigenerante” fino alle festività Natalizie non sarebbe stata un’idea così malvagia, ma a quanto pare questa ipotesi è stata prontamente scartata.

Si deve continuare a giocare! Imperativo a cui non si sottrae il Vbc Mondovì, che domenica scenderà regolarmente in campo per affrontare i Lupi della Kemas Lamipel Santa Croce. Due positività al Covid-19, infatti, non consentono il rinvio dell'incontro. Un match che, vista la situazione in casa monregalese, si preannuncia dalle forze impari. Ciò nonostante, siamo certi che i Galletti che domenica pomeriggio scenderanno in campo faranno di tutto per onorare la maglia, in attesa di tempi migliori. Riportiamo di seguito un estratto del comunicato stampa della società “Biancoblù”:

Dopo due settimane di stop forzato, l’esito dei tamponi di controllo effettuati in settimana dal gruppo squadra ha acceso il “semaforo verde” per la sfida di domenica: il Vbc Synergy Mondovì tornerà in campo alle ore 18 al PalaManera, ancora a porte chiuse, contro la Kemas Lamipel Santa Croce. Per i monregalesi non è un periodo facile: non tutti i casi positivi rilevati nelle scorse settimane sono rientrati in gruppo, la squadra non si è allenata tutta la scorsa settimana e non è semplice mantenere alte motivazione e condizione fisica in questo contesto. Il rischio è che Borgogno e compagni debbano scendere in campo senza due giocatori del sestetto titolare, non ancora risultati negativi. Alle difficoltà per l’emergenza sanitaria si è aggiunta la decisione del palleggiatore cubano Leandro Macias Infante, che ha chiesto di fare ritorno in patria per motivi strettamente personali e famigliari. La società lo ha accontentato e ora sta valutando eventuali opzioni sul mercato.