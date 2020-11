Sci alpino femminile: Carlotta Saracco seconda a metà gara nell'ultimo slalom di Solda

Celina Haller è in testa al secondo e ultimo slalom femminile della quattro giorni di competizioni FIS che si chiudono sulla pista di Solda (Bz) e valide per il "Trofeo Livata".

La 20enne altoatesina delle Fiamme Gialle ha siglato il parziale di 54"69, con il quale precede di 10 centesimi la limonese Carlotta Saracco, terza posizione parziale per la veterana statunitense Resi Stiegler a 16 centesimi, a pari merito con l'altra azzurra di Coppa Europa Vera Tschurtschenthaler. Al classifica, molto corta, vede pure Serena Viviani in lizza per il podio con il quinto tempo a 19 centesimi, menre Charlotte Lingg è sesta, Caitlin McFarlane settima, Clarisse Breche ottava, Chiara Pogneaux nona e Roberta Midali decma. La seconda manche è prevista per le ore 12.45.