BS Impianti rinnova il proprio sostegno al Cuneo Volley

La collaborazione tra il Cuneo Volley e B.S. sas di Bellino Mario e Sarvia Andrea vede il rinnovo per il terzo anno consecutivo; la Ditta prosegue al fianco del Club di pallavolo maschile cuneese, sostenendone il progetto di crescita.

Il Socio Mario Bellino: «Siamo molto contenti di poter continuare a sostenere il Cuneo Volley e alimentare la passione per questo sport, la pallavolo, da sempre molto forte a Cuneo. Crediamo pienamente nel progetto del Club biancoblù e condividiamo i principi fondamentali di competenza, affidabilità e serietà che sono alla base del percorso di crescita. Auguro a tutti una buona stagione sportiva, con la speranza di poter al più presto festeggiare insieme al palazzetto».

B.S. sas di Bellino Mario e Sarvia Andrea, offre molteplici servizi e interventi per aziende e privati, che spaziano dalla semplice riparazione all' installazione. La filosofia aziendale è quella di garantire ai clienti serietà, fiducia e affidabilità in ogni servizio effettuato, con l’obiettivo ultimo di trasmettere al cliente la competenza. Offrono un servizio di pronto intervento elettrico basato sulle più moderne tecnologie presenti sul mercato con tecnici altamente qualificati, che possiedono un’esperienza decennale nel settore, tale da garantirvi la massima sicurezza ed efficienza. L’Azienda si occupa della realizzazione, messa a norma e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali, impianti citofonici e videocitofoni, impianti di allarme e video sorveglianza, automazioni di porte e cancelli, ma negli ultimi anni una fra le attività di maggior rilievo è la domotica. La domotica è sempre più una necessità alla portata di tutti; data la modularità e la facile espandibilità di un impianto domotico, potrete iniziare con le applicazioni base fino a sviluppare una totale integrazione di tutti gli impianti in un'unica interfaccia grafica, come ad esempio il vostro tablet o il vostro smartphone.