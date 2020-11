Saluzzo, Fratelli d'Italia: "Il sindaco si ricordi della Croce Verde!"

nella seduta del consiglio comunale di Saluzzo del 11 novembre, sono stati invitati gli esponenti delle associazioni di volontariato che in questi mesi difficili si sono prodigate in aiuto e sostegno della comunità.

Tuttavia non possiamo fare a meno di notare che sia assolutamente inaccettabile e inconcepibile che da questo riconoscimento sia stata esclusa la Croce Verde di Saluzzo, formata da altrettanti volontari che ogni giorno si prodigano per la cittadinanza con uno spirito eroico.

Quante volte, in questo amaro periodo, li abbiamo visti affrontare il virus, talvolta in condizioni di sicurezza precarie, con puro spirito di aiuto ed amore per la collettività? Ogni giorno dell'anno, con o senza emergenza, sono stati presenti e così saranno ancora.