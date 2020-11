I gemelli Dematteis presentano “Il manuale della corsa e della camminata in montagna”

I campioni di corsa in montagna Bernard e Martin Dematteis sono stati protagonisti di una conferenza stampa presso l'ATL di Cuneo - a distanza in ragione delle norme anti Covid - in quanto testimonial di un progetto multimediale per la promozione del territorio.

Si tratta di “Il manuale della corsa e della camminata in montagna”, edito da Tecniche Nuove, con la collaborazione della giornalista e scrittrice Laura Avalle.

Un libro che comprende il filmato inedito realizzato dal regista Davide Sordella del sentiero dei Sarvanot a Rore - visibile attraverso un codice QR e il seguente link: https://vimeo.com/449598442.

Dal manuale è possibile anche scaricare la traccia GPS del percorso per correre virtualmente con i gemelli Dematteis. Molte le tematiche affrontate, oggi più attuali che mai, come la salute, lo sport all’aria aperta, il rispetto per l’ambiente, l’importanza di una sana e corretta alimentazione e il turismo a chilometri zero, quello vicino a casa nostra, con l’indicazione di 30 sentieri scelti, 9 dei quali in provincia di Cuneo, divisi per gradi di difficoltà (da quelli più semplici, adatti a tutti a quelli più impegnativi, adatti agli esperti).

La conferenza stampa - moderata dall’autore del video, il regista Davide Sordella - vede gli interventi di Giuseppe Artuffo (Presidente Associazione WOW), Bernard e Martin Dematteis (campioni di corsa in montagna), Laura Avalle (coautrice del manuale insieme al gemelli Dematteis), Stefano Porta (Direttore Editoriale Tecniche Nuove Libri) e Daniele Ghigo (Presidente di Sportification) ed è visibile su questo link: https://vimeo.com/477340430

Un video e un manuale per promuovere il territorio del nostro arco alpino con due testimonial d’eccezione: i campioni di corsa in montagna Bernard e Martin Dematteis, detentori del record di ascesa di corsa sul Monviso (la montagna più alta delle Alpi Cozie con i suoi 3841 metri). Nasce dalla loro collaborazione con la scrittrice Laura Avalle “Il manuale della corsa e della camminata in montagna”, edito dalla casa editrice Tecniche Nuove, leader nazionale nella manualistica e disponibile da novembre in tutte le migliori librerie e negli store online.

Un libro che non è solo un libro, ma un vero e proprio progetto multimediale che comprende il filmato realizzato dal regista Davide Sordella del sentiero dei Sarvanot a Rore - visibile attraverso un codice QR e un link (https://vimeo.com/449598442) - e la traccia GPS del percorso per correre virtualmente con i fratelli Dematteis.

Quella dei gemelli cuneesi (team Sportification), che nelle competizioni più importanti hanno l’abitudine di tagliare il traguardo insieme sventolando la bandiera tricolore, è una storia che merita di essere conosciuta sia per le loro imprese straordinarie, sia per il loro esempio sportivo. Così come meritano di essere conosciuti i sentieri lungo i quali i due campioni si allenano, incastonati in un territorio davvero unico nel suo genere. Un libro che è al contempo una guida dei sentieri di montagna di Bernard e Martin e insieme il racconto emozionato di chi queste montagne ha imparato a conoscerle e ad amarle fin da bambino. Passo dopo passo i Dematteis ci spiegheranno questa disciplina dal punto di vista tecnico e ci daranno i giusti consigli: che cosa mangiare, gli esercizi da fare, come vestirci, come allenarci al meglio per correre e per camminare in altitudine in sicurezza. Dedicato a tutti gli appassionati: esperti e neofiti, attratti dalle bellezze naturali del nostro meraviglioso arco alpino.

Un progetto più attuale che mai che pone l’accento su tematiche importanti come la salute, lo sport all’aria aperta, il rispetto per l’ambiente, l’importanza di una sana e corretta alimentazione e il turismo a chilometri zero, quello vicino a casa nostra, con l’indicazione di 30 sentieri scelti, 9 dei quali in provincia di Cuneo, divisi per gradi di difficoltà (da quelli più semplici, adatti a tutti a quelli più impegnativi, adatti agli esperti). Un grazie particolare all’Associazione per il Turismo Outdoor in Provincia di Cuneo - WOW che promuove il turismo all’aria aperta nella provincia di Cuneo con il sostegno di Fondazione CRC, Camera di Commercio, ATL del Cuneese, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero. Infine un ringraziamento speciale al CAI (Club Alpino Italiano).