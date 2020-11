A Dronero la biblioteca riapre il sabato mattina

“In questo periodo si può fare proprio poco viste le purtroppo tante impossibilità, per questo quel che si può è ancora più necessario farlo”.

Queste le parole del Vice Sindaco Alessandro Agnese. A partire da domani, sabato 14 novembre 2020, tutti i sabati mattinala Biblioteca Civica di Dronero sarà aperta agli utenti dalle 9:30 alle12.30.

Arriva dall’Amministrazione Comunale una scelta che, consapevole della difficile situazione legata all’emergenza sanitaria ed alle stringenti restrizioni, vuole però considerare ciò che indubbiamente, per i suoi peculiari aspetti, è anche un qualcosa di molto legato al benessere psicofisico delle persone.

Leggere può essere un piacevole passatempo o un bisogno, ma è certamente anche e soprattutto un concreto aiuto. Quella particolare atmosfera, quel trovarsi ogni volta come ad intraprendere viaggio: la meta non è soltanto un determinato genere letterario o un arricchire la propria cultura, ma immergersi nell’ascolto di emozioni preziose e rivelatrici.

Accedendo dal cortile della Biblioteca (ingresso di Via IV Novembre54), ogni sabato mattina sarà quindi possibile restituire i libri in prestito e/o prenderne dei nuovi.

All’interno del cortile apposite ceste ospiteranno i libri restituiti e, raccolto, ognuno di essi rimarrà poi una settimana in quarantena prima di essere di nuovo reso disponibile.

Per sapere se il libro è fruibile, ma anche per ordinarne il prestito è necessario inviare una mail con i titoli all’indirizzo biblioteca.civica@comune.dronero.cn.it oppure contattare il 0171/918834 (mart-merc-giov-ven dalle 15:00 alle 17:30). Per sapere, invece, il patrimonio librario a disposizione della Biblioteca di Dronero èpossibile consultare il sito: www.librinlinea.it.