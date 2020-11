Disponibili 20 posti per il corso di prima formazione per Operatore Socio Sanitario a Fossano

Il Consorzio Monviso Solidale in convenzione con l’A.S.L. CN1 su approvazione della Regione Piemonte – Bando Mercato del Lavoro 2020/21 - organizza un corso gratuito di prima formazione per Operatore Socio Sanitario che si svolgerà presso la sede operativa di Fossano, in C.so Trento n. 4.

Gli sbocchi professionali riguardano attività di cura ed assistenza alle persone in difficoltà, in particolare nei settori rivolti a minori, anziani e disabili svolti dalla Pubblica Amministrazione (sanità e assistenza) e/o dal privato sociale. ll corso avrà una durata di 1.000 ore (545 di lezioni teoriche, 440 di attività pratiche e 15 di esame finale) ed è destinato a 20 donne e uomini, in prevalenza disoccupati. Ecco in sintesi i requisiti richiesti:

- essere maggiorenni con licenza di scuola media inferiore; per i cittadini italiani/comunitari/di Paesi equiparati il titolo di studio conseguito all’estero deve essere esibito con dichiarazione di equipollenza; per i cittadini extracomunitari non è possibile la dichiarazione di equipollenza e dovranno presentare un titolo di studio conseguito in Italia. I cittadini stranieri devono essere in possesso del regolare permesso di soggiorno;

- superamento della prova di selezione (tenuto conto delle riserve previste dal bando regionale: tra il 20% e il 30% cittadini stranieri; almeno 40% giovani e adulti a bassa scolarità), articolata in un questionario di 40 domande a risposta chiusa (peso 20/100) e un colloquio orale (peso 80/100).

- per gli ammessi al corso: possesso del certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal “Medico competente” dell’Agenzia Formativa.

Le domande devono essere presentate dal 16/11/2020 alle ore 9 al 30/11/2020 alle ore 12, compilando il modulo online il cui collegamento sarà attivo sul sito www.monviso.it.

Per informazioni rivolgersi al Monviso Solidale di Fossano – Corso Trento n. 4, tel. 0172698620 o di Saluzzo – Via Vittime di Brescia n. 3, tel. 0175210723.