Fossano: un sondaggio per capire i bisogni e i desideri dei cittadini riguardo la mobilità sostenibile

Un questionario anonimo che servirà al Comune per stilare il nuovo piano della mobilità sostenibile fossanese.



All’interno dello stesso viene chiesto quale sia il mezzo di spostamento che i cittadini utilizzano per le loro esigenze, quali siano i percorsi utilizzati con maggior frequenza e molto altro. Il questionario chiede inoltre l’opinione di chi lo compila: aree pedonali, piste ciclabile e Zone 30 sono tematiche poste al giudizio del cittadino.



Il documento è disponibile sul sito del Comune di Fossano e servirà alla redazione del piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS).