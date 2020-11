Alfonsina, da Fossano all'Irlanda da "livello 5": "Siamo stanchi, ma dobbiamo sottostare alle restrizioni. Passare il Natale lontano dalla Granda sarà la cosa più triste"

"Personalmente mi sono attenuta alle regole fin dal primo giorno. All'inizio vedevo molti impenitenti senza mascherina o con il naso scoperto, ma ora sono sempre meno. In generale la gente ha reagito con pazienza e rassegnazione, anche se qui a Dublino la chiusura di pub e locali è percepita come una misura punitiva; in effetti ho visto un paio di pub 'wet', che cioè non servono cibo e quindi non possono effettuare take away, improvvisarne alcuni in maniera molto creativa. La GARDA, polizia locale, si limita a disperdere gli assembramenti e controllare il traffico automobilistico tra le diverse contee, ma non ho mai visto nessuno venire multato per strada. Del resto, a parte piccole proteste di anti-mask, non si sono visti disordini come invece è successo in Italia". A parlare è Alfonsina Mossello, originaria di Fossano ma "dublineer" da diversi anni. L'abbiamo contattata per farci raccontare la situazione della pandemia da Covid-19 in Irlanda, il primo stato al mondo ad aver riassestato il lockdown all'arrivo della seconda ondata del virus. "La sensazione per chi rispetta le regole è quella di vivere sotto un moderato ma costante assedio da metà marzo - racconta - : dal 21 ottobre Dublino, dove risiedo, è stata collocata sotto il livello 5 della roadmap designata dal governo per far fronte all'emergenza Covid, dopo essere stata dal 19 settembre scorso già sotto il livello 3. Il livello 5 presuppone un lockdown senza coprifuoco con un limite di 5 km entro cui muoversi senza la necessità di esibire autocertificazioni; negozi, ristoranti, 'wet' pub e parrucchieri sono chiusi, con l'unica eccezione del take away e delle consegne a casa. Le scuole (college a parte) sono invece rimaste aperte".

"Per molti versi, quindi, la situazione odierna non è dissimile da quella di marzo e si avverte una generale stanchezza per un regime di restrizioni tra i più severi in Europa, considerato il numero di pazienti in rianimazione e quello totale di decessi. C'è da dire comunque che il secondo lockdown, della durata di sei settimane, ha implicato una quasi immediata diminuzione dei casi positivi". La speranza, ovviamente è che accada anche in Italia, a cui Alfonsina guarda con estrema attenzione anche "da lontano": "E' difficile fare paragoni qui e da voi, penso sia dura per tutti anche se in maniera diversa: non siamo tutti sulla stessa barca ma dobbiamo agire come se lo fossimo e muoverci compatti per il bene comune. Non passa giorno in cui non legga cosa succede in Italia e sto seguendo le dirette del premier e le reazioni della popolazione anche attraverso le chat con la mia famiglia e gli amici di Fossano. In generale l'impressione che ne ricavo, a parte la preoccupazione per le regioni più colpite dalle restrizioni, è di un marasma di particolarismi regionali e burocratici in cui per forza ci si perde, oltre alla politicizzazione di ogni decisione presa, comprese quelle dettate dal buonsenso. Come scrive Dumas ne "La Peste", quando le persone non accettano l'ingerenza nei propri interessi di un evento eccezionale hanno reazioni incomprensibili, come appunto quella di prendersela con le pubbliche amministrazioni". "In questi primi otto mesi di Covid la mia quotidianità è cambiata drasticamente - racconta ancora Alfonsina - . Mi considero fortunata perché non ho perso il posto e lavoro in remoto dal 13 marzo ma vivo da sola col mio gatto in un piccolo appartamento, quindi non è facile. Sono un'appassionata di viaggi e musica e non prendo treni o aerei da febbraio; tutti i concerti e gli impegni che avevo in programma sono stati cancellati o spostati a data da definire: in questo momento non posso neppure ricevere visite, fatta eccezione per una cosiddetta 'social bubble' che mi permette di non perdere il contatto con la realtà. In ogni caso esco raramente e principalmente per fare lunghe camminate, anche quando piove. La cosa più difficile sarà passare il Natale in Irlanda per la prima volta in 8 anni: per me Dublino è casa, ma un Natale lontano da Fossano non credo di averlo mai vissuto da quando mi sono trasferita all'estero, anche se salvaguardare la salute dei miei cari è ovviamente una priorità".

Ma se è certa di qualcosa, Alfonsina, è che "da questo particolare momento storico si può e si debba apprendere molto": "Personalmente ho imparato a rallentare e a misurarmi con limiti che non credevo di avere per poi superarli, oltre che ad apprezzare immensamente tutto ciò che avevo prima e tutto ciò che ho ritrovato adesso. Dal punto di vista sociale è venuto il momento di realizzare una concezione più flessibile di lavoro e scuola, di rivalutare il modo in cui viaggiamo, così spesso inquinante, a favore di uno stile di vita più rispettoso dell'ecosistema. In quest'ottica quello che deve sicuramente cambiare è il modo in cui ci rapportiamo al mondo animale, in particolare alle specie in cattività, una lezione che ci insegnano tanto lo stile disinvolto dei mercati di Wuhan quanto l'abbattimento in Danimarca di milioni di visoni, responsabili di aver trasmesso all'uomo una variante mutata del virus che, in quanto tale, potrebbe risultare refrattaria al vaccino".