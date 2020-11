Paroldo “Respiro di Langa”: questa sera in diretta streaming la premiazione del contest fotografico

Paroldo, in attesa della festa di San Martino 2021, si è riorganizzato con diverse attività per non rinunciare alla tradizione anche in questo difficile periodo di emergenza sanitaria.

Per valorizzare il paese e le sue caratteristiche, riscoperte e maggiormente apprezzate dalla gente, proprio nei mesi del lockdown, il comune, in collaborazione con la Pro Loco e l’associazione "MondovìPhoto" ha organizzato il concorso fotografico “Respiro di Langa”, che ha riscosso un grande interesse di pubblico, coinvolgendo circa 60 partecipanti con 167 scatti scatti fotografici.

"Si è pensato che nei periodi di lockdown e distanziamento sociale dove tutto è stato limitato e rimesso in discussione, i paesaggi dell’Alta Langa ci hanno fatto respirare con la loro bellezza" - spiegano gli organizzatori -"Quindi sono stati invitati tutti, dilettanti e professionisti, a inviarci le loro fotografie. Avremmo voluto premiare i vincitori durante la Fiera da San Martino. Ci accontenteremo di farlo in diretta sui social".

La premiazione avverrà in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della pagina "Paroldo Altra Langa", questa sera, venerdì 13 novembre, alle 21.

La giuria presenterà le cinque foto premiate e le 13 selezionate per il calendario "Respiro di Langa" 2021.

I vincitori verranno premiati virtualmente dall'assessore alle manifestazioni Alessio Maestro e dal presidente della Pro Loco Roberto Giailevra.