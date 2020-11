Serie D: Bra, rinviati i recuperi dei giallorossi con Vado e Legnano

Sono stati rinviati a data da destinarsi i recuperi del Bra con Vado e Legnano dopo l'accertamento di alcune positività all'interno del "gruppo squadra".

LA NOTA UFFICIALE DELLA SOCIETA' GIALLOROSSA

L'A.C. Bra rende noto di aver ottenuto, dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, i rinvii (a data da destinarsi) dei recuperi con il Vado ed il Legnano.

In occasione della sosta del campionato, la società ha provveduto a sottoporre a tampone i tesserati della Prima squadra di Serie D. Successivamente, sono emerse alcune positività al Covid-19 nel "gruppo squadra". I soggetti positivi sono stati posti in isolamento domiciliare. I soggetti, negativi, invece, agli ordini di mister Fabrizio Daidola e dello staff tecnico si stanno continuando ad allenare all'Attilio Bravi (in sicurezza, seguendo i protocolli vigenti e rigorosamente a porte chiuse).

Con l'occasione, l'A.C. Bra desidera ringraziare il responsabile sanitario giallorosso e delegato attuazione protocollo (DAP) Francesco Ghibaudo, per l'enorme lavoro (che svolge da anni) e che sta svolgendo, con professionalità e dedizione, dall'inizio di questa stagione.