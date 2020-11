Bra, cinque anni senza il dottor Sergio Sette, protagonista di tante battaglie in corsia

“5 anni fa esattamente a quest’ora eravamo al telefono... io lavoravo... abbiamo riso e scherzato e ci siamo lasciati dicendoci ‘ci vediamo alle sette per il caffè... ti amo’... e invece... sono 5 anni che non ci sei più. E manchi come l’aria amore mio. Quest’anno per colpa di questo virus non possiamo salutarti come si deve... ma il nostro cuore è lì con te. La tua sposa per sempre”.