Vinadio, da Covid free a epicentro locale della malattia: si cercano operatori per la casa di riposo

Da Covid free è passata ad essere un epicentro dell’epidemia.

Se in quella che è stata definita “la prima ondata” della malattia, la Valle Stura - ed il Comune di Vinadio in modo particolare - è stata tra i territori meno colpiti dal Coronavirus, oggi la situazione è molto diversa. E assai più preoccupante.

Gli occhi e la preoccupazione, sono puntati soprattutto sulla situazione della Casa di riposo di Vinadio “Simondi”, dove in cinque giorni si sono verificati cinque decessi. Persone anziane, naturalmente e tutte “già con altre patologie”, come ha spiegato responsabile del Coi, il Centro Operativo Intercomunale, Loris Emanuel, nonché sindaco di Moiola e anche presidente dell’Unione montana.

Fino ad una decina di giorni fa la situazione era la seguente: 39 contagi tra gli ospiti - che sono una cinquantina in questo momento - e dovrebbero essere 23 i positivi, su tampone molecolare pervenuti ai medici di base, tra i 32 operatori della Rsa di Vinadio.

I dati sono naturalmente suscettibili di variazione da un momento all’altro.

Una situazione di difficile gestione, come conferma il responsabile Coi, Emanuel: “Intanto non è facile definire con precisione quanti siano gli ospiti contagiati e questo perché dal momento in cui una persona risulta essere positiva, viene segnalata come tale al Comune di residenza e non al Comune di Vinadio o ai vertici della struttura”.

Sempre secondo le considerazioni del presidente si può ipotizzare che attualmente i positivi tra gli ospiti siano da considerare quelli segnalati nei due paesi in cui maggiormente risiedono gli ospiti della Simondi, ossia Vinadio (17) e Demonte (13).

E che la situazione sia preoccupante lo si capisce anche dal grido di allarme lanciato da struttura e Comune - al quale appartiene la Rsa - che ha richiesto personale visto che “il servizio agli ospiti non può essere garantito perché la Cooperativa non dispone di sufficiente personale per sostituire quello in malattia”.

Mancano Oss, infermieri e generici.

“Non è facile trovare una soluzione - spiega Loris Emanuel -, perché in questo periodo di emergenza Oss ed infermieri sono già tutti impegnati. Abbiamo fatto appello a chi è andato in pensione ma come è comprensibile, si tratta di una categoria a rischio difficilmente disponibile. Ci sono strutture - sottolinea ancora il responsabile Coi - come quelle di Peveragno e Centallo che hanno fatto ricorso a volontari ma non è facile reperirli”.

Un’altra soluzione, forse la più estrema, sarebbe quella di ricoverare almeno alcuni ospiti altrove, in Rsa disponibili - per numeri e in sicurezza - ad accoglierli e prendersene cura.

La criticità della situazione è evidenziata anche dai cartelli che in questi giorni sono apparsi a Vinadio, dove si cercano con urgenza “appartamenti liberi da mettere a disposizione del personale di supporto alla Casa di riposo comunale per la gestione dell’emergenza Covid 19”.

Mentre un altro cartello, della Cooperativa sociale Arché lancia l’appello per la ricerca di “personale anche non qualificato, nei settori assistenza, pulizie e addetti alla mensa. Inserimento immediato”.

“Grazie all’intervento dell’Asl - conclude Loris Emanuel - abbiamo del personale sostitutivo che si prende cura degli ospiti della Simondi”.

Ci scusiamo se non abbiamo riportato le dichiarazioni del sindaco di Vinadio, Angelo Giverso: nonostante le innumerevoli telefonate e ben sapendo il motivo per il quale lo stavamo cercando, non siamo riusciti a parlare con lui.

Sono sicuramente giorni non facili da affrontare, speriamo di poterlo contattare nelle prossime ore, per una informazione ancora più completa e chiara.