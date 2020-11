Business Cloud formula presenta il nuovo corso di marketing strategico come strumento fondamentale per ampliare il business aziendale

La BC è una società di consulenza e mentoring nata per supportare professionisti e imprenditori 5G ovvero di nuova concezione. La prima giornata formativa di consulenza si terrà il 21 novembre in ambito di analisi strategica di marketing.

Una giornata volta a fornire gli strumenti necessari per affrontare a livello comunicativo questo particolare momento storico di incertezza e rischio di stallo, implementando una strategia efficace ed efficiente per le piccole e medie imprese che vogliono realizzare obiettivi di sviluppo e anticipare i cambiamenti del mercato.

L'appuntamento programmato dal BC Team di Business Cloud, rappresenta una delle parti iniziali di un percorso di formazione teorica e pratica volto a trasmettere know how, strategie e consulenze specializzate in 12 aree di azienda agli imprenditori di piccole medie imprese che vogliono gli strumenti per affrontare e vincere le problematiche che uno scenario complesso come quello attuale presenta.