L’Asl Cn2 sulla vicenda Oss: "Nelle prossime settimane la seconda prova del concorso"

“L’Asl Cn2 non condivide il contenuto della nota diffusa nei giorni scorsi dalla Cisl. Si specifica, inoltre, che la prima prova del concorso era stata fissata per la primavera ed è stata annullata, come da disposizioni di legge a causa della situazione emergenziale dettata dalla pandemia Covid-19. La stessa prova è stata espletata recentemente e si prevede di espletare la seconda prova nelle prossime settimane".



Questo il commento dell’azienda sanitaria di Alba e Bra in merito alla nota – approfondita qui dal nostro giornale – con la quale la segreteria provinciale della Cisl Funzione Pubblica lamentava le incertezze a suo giudizio relative all’effettivo espletamento del concorso per 12 posti da Operatori Socio Sanitari indetto dalla stessa Asl nel novembre 2019.