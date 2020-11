Bra, il covid non ferma la "Festa dell'Orto" all'asilo Montecatini

Festa dell'orto all'asilo Montecatini di Bra.

"Il pensiero della pandemia in corso riempie il nostro vivere quotidiano, abituandoci sempre più a notizie funeste o preoccupanti anche e soprattutto nel frangente scolastico. Non di solo Covid però vive l’uomo e senza negare la gravità della situazione mondiale abbiamo bisogno di leggere parole di speranza e di gioia, gioia che deriva dai gesti semplici e quotidiani, come quelli compiuti a scuola, magari da piccole e laboriose manine di bambini frequentanti la scuola d’infanzia! Eccoci - scrivono le docenti della scuola dell'infanzia - orgogliose portavoce di attimi di spensieratezza ed impegno che nella giornata dell’11 novembre( e non solo in quella giornata) ci hanno viste protagoniste insieme ai bambini della scuola d’infanzia “Montecatini” nei festeggiamenti della ormai celebre “Festa dell’orto”.

Un appuntamento fisso che da anni impegna la nostra scuola in una capillare e molto sentita preparazione che ci unisce e consolida nell’attenzione alla natura e al rispetto dei suoi doni. Il nostro lavoro è cominciato con le attività di semina del nostro orto che, grazie alla collaborazione di volontari è tornato alla vita, pronto ad accogliere i nostri piccoli “ortolani “ che nel mese di ottobre hanno seminato spinaci, fragole e cipolle. Seguendo le indicazioni del kit “Orto in condotta 2020” i bambini hanno appreso l’argomento del tema guida che quest’anno poneva l’attenzione sull’importanza dell’impronta idrica. Libero sfogo alla fantasia dunque nella realizzazione di attività guidate inerenti all’elemento dell’acqua in ogni forma, senza dimenticare la nostra impronta nel mondo ed il valore del rispetto della convivenza sul pianeta terra! Dopo aver posto le proprie impronte colorate i bambini hanno eseguito all’aperto e nel pieno rispetto delle normative di sicurezza un canto gioioso per celebrare la nostra amica acqua! Con le loro voci e la loro fiducia i bambini hanno innalzato un canto di speranza, come tante gocce insieme possono formare il mare così tanti piccoli gesti possono trasformare il mondo!".