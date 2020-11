Savigliano, Doposcuola: l’associazione "Il Meridiano" aperta per i bambini con Bisogni Educativi Speciali

Il Meridiano Onlus, associazione saviglianese che dal 2017 si occupa di assistenza educativa e didattica post scolastica, al momento resterà aperto solamente per l’assistenza ai bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES).

“Abbiamo analizzato nel dettaglio il Dpcm - spiegano dal direttivo - risulta che le attività ai minori aperte sono la scuola e i servizi educativi, ma non ci sono i doposcuola, nessuna attività per la fascia superiore ai 3 anni, per cui noi ne siamo esclusi. Pensavamo di dover chiudere, ma tra le risposte alle FAQ inviate al Ministero si spiegava bene che possono stare aperti i doposcuola con attività rivolte ai Bes. Abbiamo quindi ritenuto doveroso specificare questo aspetto, anche in seguito alle numerose richieste dei genitori che si chiedevano come mai non si potesse continuare con il doposcuola”.

Attività dunque aperte parzialmnte: “E’ importante proseguire l’attività con questi bambini, perché ne hanno bisogno, sono stati molto penalizzati nel primo lockdown. E’ un bel gesto di inclusione, ma non differenziare tra classi ed età, portando avanti il servizio per tutti, ora è pericoloso, capiamo la difficoltà delle famiglie, ma dobbiamo stringere i denti e far fronte a un problema grande che riguarda tutti, Vorremmo che i genitori capissero che se la scuola è in parte chiusa e non può dare piena disponibilità ai bambini è perché la situazione sanitaria è grave. Se apriamo le attività a classi diverse, viene meno lo sforzo della scuola”.

L’associazione, normalmente si rivolge ai minori dai 6 ai 15 anni nei mesi invernali quando la scuola è attiva: “Proponiamo un servizio doposcuola e centro educativo, aiutiamo i bambini a fare i compiti, organizziamo uno spazio gioco che al momento ovviamente non utilizziamo. Quest’estate abbiamo attivato il centro estivo grazie allo spazio delle scuole elementari che ci ha dato a disposizione il Comune di Savigliano. Abbiamo iniziato il 15 giugno e abbiamo proseguito per tutta l’estate con tariffe agevolate per le famiglie in difficoltà”. “Ora siamo aperti nell’orario del pomeriggio, dalle 14 alle 18, per i Bes. Sarà così fino a termine zona rossa”.

Intanto, proseguono alcune attività non didattiche online per aiutare i genitori a far passare il tempo ai ragazzi: “Sui nostri social le famiglie possono trovare proposte di laboratori e attività da fare in casa con i bambini/ragazzi. Per il momento non proseguiamo con il doposcuola classico online perché lo abbiamo attivato nel periodo di marzo-maggio durante l’ultimo lockdown e abbiamo constatato che le famiglie non lo ritenevano una soluzione ottimale. Se poi dovessimo ricevere tante richieste, penseremo a una riattivazione”.

“E’ dura perché in questo momento i bambini trascorrono già tre o quattro ore di dad. Il consiglio alle famiglie è in generale di ridimensionare le proprie abitudini. Occorre trovare il modo di stare vicino ai ragazzi senza per forza stare davanti al computer. Da parte nostra, ci stiamo attivando per fare qualche incontro online per discutere con i ragazzi e trovarsi in video almeno”.

Per maggiori informazioni sulle iniziative dell’associazione: Facebook Associazione IL MERIDIANO ONLUS; Instagram: IL MERIDIANO ONLUS.