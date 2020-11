Contributo a fondo perduto per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche: tempo fino al 17 novembre per inoltrare le domande

Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche hanno tempo fino alle 14,00 del 17 novembre per inoltrare domanda al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, stanziato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per i canoni di locazione relativi al mese di novembre 2020.

Potranno accedervi le realtà che non sono state già beneficiarie di precedenti contributi per locazioni erogati dallo stesso Dipartimento. A chi farà domanda pur avendo usufruito in precedenza del contributo, la piattaforma impedirà automaticamente di procedere.

L'obiettivo dell'iniziativa di sostegno messa in campo è quello di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno all’attività sportiva di base.

