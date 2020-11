Il treno delle meraviglie è l'unica speranza per Limone Piemonte

https://www.facebook.com/1541312629/posts/10223626707606027/?sfnsn=scwspwa

A questo link è possibile vedere un bellissimo video sulla ferrovia delle Meraviglie, la Cuneo-Ventimiglia- Nizza. Prima in classifica tra i luoghi del Cuore del Fai, con olgtre 25mila voti, se si confermasse in testa alla classifica riceverebbe un contributo di 50mila euro. Il concorso scade il prossimo 15 dicembre.

Nel frattempo si guarda alla riapertura della linea, solo parzialmente compromessa dall'alluvione di inizio ottobre. Ma i tempi sono comunque lunghi, si parla di febbraio. Il che significa, per Limone Piemonte, un isolamento nella stagione più importante, quella dello sci.

"Bisogna trovare il modo di riaprire prima - insiste Elio Bottero, di Bottero Ski. Altrimenti per Limone è la fine. Ma non solo. Sarebbe un disastro per tutta la valle e anche per Cuneo. Quel treno deve ripartire il prima possibile, a dicembre. I due Stati, Italia e Francia, devono trovare un accordo per rendere possibile la percorrenza già dal prossimo mese".

Questa è la situazione in cui versa la strada, da Ttenda a Vievola. I tempi di ripristino saranno lunghi per la Val Roya. Oltre al fatto che dalla parte francese l'intenzione di proseguire con i lavori del tunnel pare non esserci. Anche su questo Bottero insiste: "Bisogna ripartire con i lavori. Non si può pensare al progetto del tunnel dalla Panice a Vievola. Con i tempi italiani e la burocrazia, sighnificherebbe aspettare altri vent'anni".