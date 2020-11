Biblioteca di Alba: video letture animate per bambini e corsi di formazione online

La Biblioteca Civica “G. Ferrero” mantiene un contatto diretto con i suoi utenti grazie a due iniziative online, nonostante la chiusura al pubblico fino al 3 dicembre 2020.

La prima iniziativa è il canale YouTube Alba Cultura Eventi, dove si possono trovare numerosi video e, nello specifico, video letture animate pensate sia per i bimbi da 0 a 6 anni che per i bambini della scuola primaria.

Le letture della playlist “Una storia tira l’altra” sono state finanziate dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte: storie semplici, divertenti, buffe, colorate che vengono animate e raccontate da Giovanna Stella e Marta Ziolla de Il Teatrino, Daniela Febino e il Collettivo Scirò, Dario Apicella, i Micromundi Teatro e Francesca Franceschina di Officine Zeta.

Le letture della playlist “Classici e magia” sono invece state pensate per raccontare storie tratte dalla letteratura internazionale, curate da Paola Cencio e Stefania Borgogno dell’associazione Don Chisciotte Siamo Noi, ma anche per giocare con le materie scolastiche grazie alle reinterpretazioni di Gianluca Repetto, in arte Bingo.

Tutti i video, oltre a essere disponibili su YouTube, si possono trovare anche sulla pagina internet della Biblioteca (www.comune.alba.cn.it).

La seconda iniziativa è il corso di formazione online “Il bello di leggere ad alta voce”, pensato per raccontare i benefici della lettura per i bambini da 0 a 6 anni, a cura del narratore, attore e animatore culturale Dario Apicella: sabato 21 novembre e sabato 28 novembre sono i giorni della formazione per i genitori, mentre sabato 12 dicembre e sabato 19 dicembre si replica la formazione per insegnanti, educatori e volontari NpL. La partecipazione è gratuita, la prenotazione può essere fatta via mail scrivendo a prestito@comune.alba.cn.it o telefonando al numero 0173 292468.