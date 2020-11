Corneliano passa in pochi giorni da 50 a 64 casi positivi al SARS-CoV-2

Pochi giorni fa erano cinquanta i positivi al SARS-CoV-2 nel territorio di Corneliano d'Alba, di cui sedici nella casa di riposo Maria Assunta di Castellero, adesso il numero totale è salito a (64) unità. "Alcuni di questi nuovi casi positivi al Coronavirus sono in casa di riposo, altri sul territorio comunale, molti di questi trattasi di familiari dei contagiati- spiega al nostro giornale il sindaco, Alessandra Balbo, che continua: per evitare assembramenti, lunedì 16, decideremo se sospendere il mercato del giovedì -".

Per cercare di limitare al massimo il numero dei contagi il primo cittadino chiede alla popolazione l'ennesimo sacrificio utilizzando il senso di responsabilità di ognuno per evitare di mettersi o creare situazioni a rischio. Invita quindi - almeno fino a quando la situazione non migliora - a rinunciare alla corsetta quotidiana, alle camminate o alle chiaccherate sulla panchina della piazza, veicolo di possibili contagi.

Il sindaco Balbo ricorda che anche Corneliano come tutto il Piemonte essendo "zona rossa" dove vi è posto di divieto di circolazione anche nel Comune di appartenenza - esclusivamente eccetto per esigenze lavorative, sanitarie o di urgenze -. Per questo motivo sono stati attivati i passaggi e i controlli da parte dei Carabinieri che stanno operando proprio per eliminare le situazioni a rischio contagio da Covid-19. Inoltre il territorio comunale verrà sorvegliato anche dall'agente della Polizia Municipale dell'Unione "Colline del Riddone".