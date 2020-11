Eduscopio colloca l’istituto Vallauri di Fossano in cima alla classifica nazionale delle scuole nel settore tecnologico

Che l’istituto Vallauri fosse un’eccellenza regionale era già noto a tutti ma ora, possiamo affermare che lo è anche a livello nazionale. A darne la notizia è il portale Eduscopio, gruppo di lavoro dalla Fondazione Agnelli, che confronta oltre 7400 scuole di tutta Italia a partire dagli esiti universitari e lavorativi di 1.275.000 diplomati.



Il dato più significativo riguarda il lavoro: l’84% dei diplomati al Vallauri ottengono un contratto di lavoro permanente entro 92 giorni dal conseguimento del diploma. Dato che si avvale di un significato ancora più rilevante se si considera che nel 61% dei casi vi è coerenza tra titolo di studio ottenuto e l’impiego trovato.



Un indicatore che trova riscontro anche nelle 384 convenzioni stipulate tra la scuola e le aziende del territorio. Una relazione con il territorio che agevola gli alunni nel percorso di tirocinio prima e nell’inserimento nel mondo del lavoro dopo il diploma.



Rilevante inoltre la percentuale di diplomati in regola: 48,9%. Il dato sottolinea come il percorso formativo offerto dal Vallauri sia serio e impegnativo, che offre: progetti, tirocini, stage e certificazioni linguistiche.



I risultati ottenuti si caricano di un’importanza maggiore se si considera che i dati vengono mediati su più di 2000 studenti che frequentano l’istituto.



Non si può però ridurre il Vallauri a numeri e percentuali, l’Istituto è ben di più: un ambiente sano di cooperazione, contaminazione culturale e di sfida costante. Tutti aspetti che, oltre a fornire un percorso di formazione di alto livello, sviluppano competenze trasversali, soft-skills e capacità di relazione con il mondo.



”Credo che uno degli elementi che ci viene riconosciuto sia l’ambiente formativo. Il clima che si respira - commenta il preside Paolo Cortese – è un elemento fondamentale per un percorso di crescita, perché incide sulla motivazione, sullo spirito di collaborazione, l’attitudine alla sfida. Per questo cerchiamo, almeno in periodi di normalità, di tenere aperta la scuola dalle 7 del mattino alle 23 tutti i giorni. Perché la scuola possa essere abitata per vivere i suoi laboratori, la biblioteca, gli spazi.”



Conclude il dirigente “Questi esiti non si improvvisano. Il rapporto di fiducia con l’Università, col Politecnico e con le aziende del territorio è un rapporto costruito in anni e anni di lavoro di squadra, in studio e in investimento tecnologico”



Da sottolineare inoltre l’ottimo risultato ottenuto dal Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. L’indagine rileva come la maggioranza degli studenti di questo percorso prosegua in facoltà tecnico-scientifiche, medico-sanitarie ed economiche con risultati decisamente soddisfacenti.

Prima di tutto nel superamento dei test di ammissione che sono il primo scoglio da superare. Un quadro complessivo di eccellenza che conferma la tradizione di una scuola d’eccellenza del territorio cuneese.