La Cuneo-Ventimiglia-Nizza, in prima posizione nella classifica dei "Luoghi del Cuore Fai"

L’aggiornamento della classifica con i voti cartacei dell’11 novembre e i voti online portano la “ferrovia delle meraviglie Cuneo-Ventimiglia-Nizza” a 25.960 voti (dati aggiornati al 14.11.2020), staccando di 2.000 voti il castello di Sammezzano (Reggello, vicino a Firenze) in seconda posizione.

La votazione dura fino al 15 dicembre.

"Come Comitato di sostegno ci teniamo a fare alcune considerazioni: intanto tramite il censimento abbiamo potuto apprezzare tanti luoghi poco noti e di rara bellezza in tutta Italia. Va dunque riconosciuto al FAI il merito di farci riflettere sul patrimonio culturale e ambientale a nostra disposizione, a volte senza rendercene conto.

La raccolta dei voti, in particolare quelli cartacei, con il banchetto sotto i portici o al mercato è stato un momento importante di confronto con i cittadini. Purtroppo le misure anticontagio non ci consentono più i banchetti, ma è ancora possibile firmare nei negozi e nelle librerie che aderiscono.

Come se non bastasse, alla pandemia si è aggiunta la pioggia eccezionale che ha devastato Limone e la Val Roya.

E’ importante una riflessione su questi eventi, sulle loro cause e sulle azioni da intraprendere per mitigarne gli effetti. Anche per questo difendiamo la ferrovia che ha rotto l’isolamento dell’alta val Roya e consente una mobilità sostenibile. Purtroppo, il servizio è stato ridotto al minimo negli ultimi anni (2 sole corse andata-ritorno al giorno!)".

Per sostenere la candidatura e votare e far votare le ferrovia delle Meraviglie, basta collegarsi a: https://fondoambiente.it/luoghi/cuneo-ventimiglia-nizza-la-ferrovia-delle-meraviglie?ldc

E’ ancora possibile votare su carta: presso le librerie cuneesi Stella Maris, Ippogrifo Bookstore, Mondadori, Acciuga, la bottega Checcevò, la sede provinciale delle Acli e gli uffici distaccati, la libreria Sognalibro di Borgo San Dalmazzo.