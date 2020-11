Numeri da record per Piemonte Innovazione 2020

A questi si aggiungono l'erogazione per un anno di un servizio Cloud (virtual machine e backup) da parte di BBBell, l'illuminazione artistica di un monumento offerta da Enel X, un premio in denaro di 5.000 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, una giornata formativa online per tutti i partecipanti al premio offerta dal Gse, una colonnina no-touch per l'erogazione dell'acqua oltre a 1000 borracce termiche offerta da Smat e, infine, alcune menzioni speciali da parte dell'Intesa Sanpaolo Innovation Center.

"Il Premio Piemonte Innovazione rappresenta un’occasione straordinaria per accendere i riflettori sulle eccellenze della Pubblica Amministrazione piemontese." - commenta il vicepresidente all'Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta - "Si tratta di un’esperienza unica a livello nazionale che trae la sua forza dalla sostenibilità finanziaria e dalla replicabilità dei progetti presentati, sia in ambito regionale sia a livello nazionale. I numeri record di questa edizione certificano il successo di una sfida in cui ho creduto personalmente insieme a tutto il comitato direttivo e all staff di ANCI Piemonte”.