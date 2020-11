A Monastero Vasco procedono a pieno ritmo i lavori per il ripristino della scarpata e del manto stradale in via Madonna delle Lame, prima delle frazioni Pagliani-Marenchi.

L'area era stata colpita da uno smottamento lo scorso anno. Questa mattina, sabato 14 novembre, il vice sindaco Giorgio Musso, si è recato sul posto per effettuare un sopralluogo e verificare l'andamento dei lavori.