Addio a Luigi “Gino” Bruno, storico fondatore della pizzeria “Il Papillon” a San Rocco Castagnaretta

Lutto a Cuneo in frazione San Rocco Castagneretta per la scomparsa di Luigi “Gino” Bruno, già titolare della macelleria della frazione, e fondatore della pizzeria “Il Papillon”.

Molto conosciuto e apprezzato dalla sua comunità, Gigi era un imprenditore che “si era fatto da sé” come lo ricorda la figlia Laura Bruno.

Dopo l’esperienza con la macelleria e con l’allevamento aveva aperto 31 anni fa la storica pizzeria “Il Papillon”. Sette anni fa, su sua volontà con la famiglia ha rilevato la sede de "Il Faro" e ha aperto “Il Petit Papillon”.

Si è spento ieri, all’età di 81 anni, all’ospedale di Cuneo dopo essere stato ricoverato. Da tempo lottava con una malattia polmonare.

“Mio papà era un piccolo imprenditore della prima cintura Cuneese. Era apprezzato da tutta la comunità di San Rocco per il suo grande impegno. Per tre anni è stato impegnato nella Fiera di San Sereno e spesso organizzava attività per i bambini della scuola materna che portava a vedere gli animali nell’oasi da lui costruita. Una persona diretta e sincera, un gran lavoratore”.

“Bruno era la persona più conosciuta di San Rocco - lo ricorda un suo concittadino - è la persone che più ha dato alla frazione”.

Lascia la moglie Nicolina Gastaldi, e le due figlie Laura e Gianna.

I funerali si svolgeranno lunedì 16 novembre alle 15.30 a San Rocco Castagnaretta.