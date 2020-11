Bra, si è spenta a 76 anni per un tumore Mariuccia Gullino, storica parrucchiera di Bandito

A 76 anni si è spenta a causa di un tumore Maria Gullino , apprezzata e stimata parrucchiera di Bandito, un lavoro che amava moltissimo, una passione condivisa con la figlia Silvia. Nel suo salone si passava per una piega, ma pure per fare quattro chiacchiere. Ora "Mariuccia" se n’è andata e grande è la commozione di clienti, amici e conoscenti, che si stringono al dolore della famiglia. La donna era rimasta vedova e lascia un grande vuoto. La piangono i figli Pierluigi Vaschetto con la moglie Daniela Baldi e Silvia con il marito Silvio Olivero, gli amati nipoti Davide e Michelangelo, le sorelle Anna, Angela, Marilena e Rita ed i parenti tutti.

Il rito funebre, in forma strettamente privata, come impone la normativa anti-Covid, si è tenuto nella mattina di oggi, sabato 14 novembre, presso la chiesa Assunzione di Maria Vergine, a Bandito. L’ultimo viaggio di Mariuccia è stato verso il cimitero della frazione braidese, dove riposerà in pace per sempre