Manutenzione straordinaria sull'acquedotto di Cuneo: martedì notte mancherà l'acqua in diverse zone della città

Nella notte di martedì 17 novembre, a partire dalle ore 21.30 e sino alle ore 8 (presunte) di mercoledì 18 novembre, l’Acda eseguirà presso il serbatoio a servizio della Città di Cuneo in località Crocetta.

Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria che prevedono la sostituzione delle condotte e l’installazione di nuovi misuratori di portata.

Per effettuare tali interventi verrà chiusa la condotta principale dell'acquedotto.

Ciò si tradurrà nella mancanza totale d’acqua in tutta la frazione di San Rocco Castagnaretta, sino al serbatoio sito in località Crocetta, compresa l’area artigianale di Borgo San Dalmazzo in via XI Settembre.

Cali di pressione con possibile mancanza totale d’acqua potranno verificarsi nelle frazioni di Spinetta, Confreria e Cerialdo sino ai confini comunali, così come ai piani alti nella zona compresa tra Corso Santorre di Santarosa e San Rocco Castagnaretta e nelle frazioni a valle di Cuneo.

Possibili cali di pressione anche in tutta l’area dell’altipiano.

L'Acda, "scusandosi per il disagio provocato", avverte che al suo ripristino, per un breve periodo, l’acqua potrà subire alterazioni organolettiche.