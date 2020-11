Sommariva del Bosco perde due amati concittadini: Pierina Balestro e Marcello Alasia

Maestra in pensione, Pierina Balestro, con grazia, passione e costanza, ha portato avanti il suo impegno per il paese: è stata assessore alla cultura durante l’amministrazione di Pier Luigi Vanni dal 1995 al 2004. Ideatrice di varie iniziative culturali in paese, Pierina è stata per tanti anni l'anima e la presidente dell'associazione "Incontri Culturali ".

Sua è la creazione di Rosa Rosae, la mostra concorso dedicata alle rose più belle di Sommariva, che si tiene ogni anno presso la chiesa di sant'Orsola.



Marcello Alasia era un noto geologo sommarivese e insegnante presso il liceo scientifico. Condivideva il suo studio di consulenze geologiche con il figlio Bernardino. È stato assessore dal 1975 al 1980 e poi consigliere comunale dal 1985 al 2004.

Il sindaco Matteo Pessione e il vice sindaco Marco Pedussia ricordano l'importante ruolo che entrambi hanno avuto nella vita sommarivese. L"assessore Giorgio Gristina ricorda con affetto gli anni condivisi con entrambi in Consiglio comunale. Pedussia sottolinea in particolare come Pierina Balestro, nel suo importante ruolo di maestra elementare, sia stata l'insegnante di diverse generazioni di Sommarivesi, portando sempre amore per la cultura e con il sorriso abbia sempre creato iniziative culturali.