“O paghi o tra mezz’ora un ufficiale giudiziario verrà a pignorarti il negozio”: finto poliziotto condannato dal tribunale di Cuneo

“Sono stata ingenua. Pensavo di fare del bene abbonandomi alle riviste della Polizia di Stato”: queste le parole della titolare di un negozio di alimentari di Roccabruna a cui E.D.C., nel gennaio 2018, ha tentato di estorcere 2900 euro. “Ero molto preoccupata dopo la telefonata. Sono subito andata in banca a chiedere spiegazioni. Non ho effettuato il pagamento e sono andata a sporgere denuncia”.

La donna, avendo accettato di acquistare alcune riviste propostele dall'imputato, sotto mentite spoglie di un poliziotto, non solo le avrebbe pagate ogni volta al momento della consegna ma “aveva anche emesso 3 assegni del valore di circa 100euro ciascuno”.

I pagamenti richiesti da E.D.C. dovevano avvenire tramite ricarica alla sua PostePay che dalle indagini è risultata essere stata attivata lo stesso giorno in cui l’imputato si è messo per la prima volta in contatto con la donna. Inoltre, il numero da cui provenivano le telefonate minatorie, si è scoperto essere intestato ad un ragazzo senegalese di Milano, all’oscuro di tutto.

“Si tratta di un’estorsione, se pur tentata. Non c’è un errore della persona offesa: il soggetto ha anche specifici precedenti” ha riferito il pubblico ministero nella sua requisitoria.

Il giudice, avendo riconosciuto la responsabilità penale dell’imputato, l’ha condannato ad 1 anno e 8 mesi di reclusione oltre al pagamento di 350 euro di multa e delle spese processuali.