Affrontare gli imprevisti di un trasloco: ecco come evitare lo stress

La legge di Murphy afferma che: "Se qualcosa può andare storto, lo farà". La legge del trasloco di Murphy afferma che "Se durante il tuo trasloco può accadere qualcosa di inaspettato e stressante, succederà".

Che sia finanziario, logistico o altro, l'imprevisto non è mai buono durante un trasloco già stressante. Se ti stai chiedendo come puoi prepararti all'imprevisto durante un trasloco, sei nel posto giusto. Si tratta di un po’ di pianificazione in più, rotolamento con i pugni e alcuni pezzi di consulenza di esperti.

Ti consigliamo di andare avanti con la lettura, poiché in questo articolo che spiega come funzionano i traslochi internazionali da Milano , potrai imparare qualche buon trucchetto che ti semplifichi il lavoro.

Da questo punto di vista ti può essere molto utile usare un mezzo e cioè Internet. Infatti navigando in rete potrai trovare un sito e un blog che si chiama specialista traslochi e che tratta un tema specifico importante e cioè i traslochi internazionali.

Infatti quando ci si trasferisce all’estero ci sono tante cose da considerare:chi si occupa di questo blog grazie alla sua esperienza trentennale può offrire aggiornamenti e notizie molto veritiere e che permetterà agli utenti che lo leggeranno di non fare errori in un passo cosi importante per la loro vita. Vediamo i passi da fare per evitare problemi durante un trasloco!

Stabilisci il limite di budget

Un budget mobile di successo ti aiuterà a tenere sotto controllo al meglio la tua mossa. Dovresti avere un piano scritto per i costi previsti per traslochi, materiali da imballaggio, viaggi, assicurazioni e altro. I budget di maggior successo includono una contingenza per le emergenze. Mentre fai il budget, metti da parte il cinque fino al dieci percento del totale per gli imprevisti. Se non si verificano sorprese, sono soldi extra che puoi investire nella tua nuova casa. Se accadono sorprese, hai già i soldi pianificati per coprirle.

Prenditi tutto il tempo per organizzare

Il modo più semplice per evitare l'imprevisto è, beh ... aspettarlo. Non stiamo dicendo di annotare ogni potenziale problema che potresti avere. Stiamo solo dicendo che è utile prendere tempo per considerare i possibili problemi che potresti incontrare durante il tuo trasloco.

Ad esempio, se stai volando attraverso il paese per un trasloco, c'è la possibilità che i tuoi bagagli vadano persi. Se viaggi con le piante, c'è la possibilità che vengano danneggiate durante il trasloco. Se porti con te il tuo cane, c'è la possibilità che non viaggi bene. Considerando i possibili problemi prima che si verifichino, puoi stare al passo con il gioco se si verificano.

Non ti vergognare di chiedere aiuto (sempre!)

Questo consiglio si applica alla gestione degli imprevisti in tutte le aree della tua vita, non solo al movimento. Promuovi un sistema di supporto per assicurarti che quando si verificano sorprese qualcuno ti sostenga. Se ti stai trasferendo in un posto nuovo di zecca e non hai la rete di supporto a cui sei abituato, va bene!

Lavora sulla creazione di una rete di supporto raggiungendo nuovi colleghi, vicini e membri della comunità. Unisciti a un gruppo della comunità su Facebook prima di trasferirti.

Contatta i leader nella tua nuova comunità, come i gruppi di networking, i gruppi genitoriali della nuova scuola di tuo figlio chiedendo consiglio. Molti leader entrano nei loro ruoli perché vogliono aiutare le persone, quindi lascia che ti aiutino. Visita la biblioteca nella tua nuova città e scopri quali club o classi offrono. Cerca organizzazioni non profit nella tua nuova area per scoprire come fare volontariato. Fare amicizia significa offrire il supporto che speri di ricevere.

Considerare la distanza tra la vecchia e la nuova abitazione