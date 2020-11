Covid-19, rischio insolvenza per una Pmi su cinque

L’emergenza sanitaria dettata dal Covid-19 ha messo a dura prova la Pmi italiana. Il rapporto Pmi Osservitalia, stilato secondo le ultime stime di Cerved Group, torna a mettere in discussione la paventata ipotesi di una ripresa a “V”. Lo scenario resta complesso.

Dati che non devono ingannare

L’intervento pubblico sul CIG e le garanzie hanno permesso al sistema di trovare un valido alleato e supporto, permettendo a molte aziende di chiudere l’anno in pari, se non addirittura in attivo. Un dato importante gli esperti lo hanno individuato mettendo a confronto la percentuale del valore delle fatture non saldate a maggio con quelle di luglio. Dal 40% (con picchi del 47% per le imprese più piccole) di maggio, a luglio il dato è sceso al 37%.

Un 3% certamente incoraggiante, ma che oggi come non mai nasconde discrepanze di settore molto marcate. Perché, se è vero che la pandemia ha stravolto la vita di tutti, è altrettanto corretto non dimenticare come su alcuni settori l’emergenza si sia fatta sentire con maggiore violenza. Gli ambiti più colpiti sono facilmente individuabili: da tutto l’indotto del turismo alla ristorazione, dalle fiere ai convegni. Stiamo parlando di settori con ricavi dimezzati in pochi mesi e con picchi del 70% alla voce fatture non pagate.

Rischio default altissimo

Da queste premesse, il rischio fallimento interesserebbe il 16,3% della Pmi e la percentuale di realtà considerate “sicure” verrebbe praticamente dimezzata, passando dal 32,6% al 14,5%. Valori che rischiano di crollare ulteriormente e di avvicinarsi al 10% nel caso la situazione dovesse peggiorare. Un’evenienza non molto distante dalla realtà, che mette a rischio una quantità enorme di posti di lavoro.

Stando allo scenario più probabile, senza un rapido ritorno alla crescita, le stime parlano di una perdita vicina agli 1,4 milioni di lavoratori nelle imprese private (società di capitali, di persone e ditte individuali). Una catastrofe che andrebbe a togliere lavoro all’8,3% di tutti gli operatori del privato.

E la situazione andrebbe a peggiorare qualora dovesse essere messo in atto un nuovo lockdown produttivo, con stime che prevedono la perdita del lavoro per 1,9 dipendenti (-11,7%) e un tasso occupazionale ad appena il 41,4%. Per i già citati settori più colpiti, il rischio arriverebbe a interessare più di un terzo dei lavoratori.

Mezzogiorno sull’orlo del baratro

Passando alla questione legata al territorio, il rapporto Pmi Osservitalia evidenzia come a soffrire maggiormente sarebbero le regioni del Sud Italia, con una riduzione dei posti del lavoro vicina al 10% nella migliore delle ipotesi, 13% nella peggiore.

Ovviamente, in questo contesto l’onda lunga dell’emergenza si abbatterebbe anche sugli investimenti della Pmi. I dati parlano di ben 47 miliardi di capitali a rischio a causa del Covid-19, che salgono a 68 miliardi nella peggiore delle ipotesi. Dati assolutamente catastrofici e che non vedono prospettive di rilancio dell’economia chiusa la stagione delle misure emergenziali di sostegno dell’economia.

Non sprecare i fondi previsti dal NextGenerationEu

Per salvare almeno in parte questa situazione, sarà fondamentale sfruttare al meglio e non disperdere i 209 miliardi previsti dal piano NextGenerationEu in favore dell’Italia. Il progetto NextGenerationEu rappresenta un’opportunità da non farsi scappare, che mette al centro del progetto lo sviluppo della sostenibilità e della digitalizzazione.

Come si evince dal rapporto Pmi Osservitalia, la rinascita deve puntare senza dubbio alcuna a migliorare la produttività del sistema Italia. È proprio su questo ineluttabile solco che andranno investite tutte le risorse a disposizione della Pmi. Il rapporto suggerisce, infatti, di non prendere in considerazione gli interventi produttivi con il loro impatto a breve termine.

Agire con i giusti alleati

Anche perché il rischio di insolvenze andrebbe a interessare un’azienda su cinque, mandando letteralmente in tilt il sistema. Per evitare di bruciare enorme somma di capitale, con situazioni sempre più critiche per l’inevitabile quantità di prescrizione debiti , un aiuto alle aziende può arrivare anche da società di consulenza esperte nella gestione delle più complesse e disparate situazioni emergenziali.

