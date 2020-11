Giocare in un casino online: un'attività ludica autorizzata e sicura

Giocare in modo sicuro è possibile

In Italia, ogni anno, l’attività delle scommesse e dei giochi online consente il movimento di grosse cifre di denaro: ciò ha fatto sì che molti esercizi commerciali si occupassero di tale settore e continuassero ad investire in tale ambito dato che la crescita è davvero ottima e proficua.

Ma la domanda che sorge lecita e spontanea da parte dei giocatori incalliti è: esistono davvero casinò online affidabili e sicuri?

Noi tenteremo di rispondere a tale quesito.



AAMS: che cosa significa e a che cosa serve

Una delle prime cose di cui tenere conto quando si entra in una piattaforma di scommesse e di giochi virtuali come quella di un casinò online, è la presenza dell'AAMS che sta per Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

L'AMMS non è altro che la sigla dell'organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha il compito di verificare la sicurezza e l'affidabilità del gioco pubblico: se sul sito in questione vi è per l'appunto la presenza del logo AAMS, potete essere più che tranquilli ,in quanto ciò significa che il sito è protetto da frodi e imbrogli.



Transizioni sicure e protette: ecco come

In qualsiasi genere di sito di gioco online o scommesse di casinò virtuali in cui vi sia la possibilità di giocare:

1) roulette;

2) blackjack;

3) slotmachine;

4) videopoker; vi è il bisogno di chiarificare il metodo di pagamento.

Generalmente in tali piattaforme si usano carte di credito di differenti circuiti conosciuti come Visa o Mastercard per ricevere una transazione sicura.

RSA E SSL: cosa sono e a che cosa servono

Spesse volte chi frequenta piattaforme di scommesse, sente parlare di virus, attacchi di hacker, truffe o furti di informazione: come si può evitare ciò?

Nei siti in cui si effettuano transazioni con somme di danaro, per non essere vittima di vicende spiacevoli, è opportuno verificare che la piattaforma in questione abbia un protocollo Secure Socket Layer, la cui sigla è SSL o possieda l’algoritmo RSA.

I certificati RSA E SSL assicurano che non vi siano truffe.



Affidabilità e protezione al 100% grazie al lucchetto grigio e l'avviso di sicurezza di Google

Nel momento in cui accedete ad un sito in cui non vi è la presenza del protocollo SSL, ciò verrà segnalato prontamente; nel caso in cui invece vi sia, comparirà sullo schermo vicino alla URL un lucchetto grigio che vi consentirà di percepire informazioni riguardo la sicurezza del sito: in tal caso potrete tranquillamente inviare i vostri dati, dato che la piattaforma è affidabile e onesta.



Cos'è la licenza d'uso e a cosa serve

La licenza d'uso che le aziende di software offrono alla propria clientela, è frutto di un lungo periodo di verifica.

Difatti le imprese di software più famose, prima di donarla ai propri clienti, avviano una serie di indagini sui dati dei propri giocatori.

Ad ogni modo, quando tali aziende donano i software di un casinò virtuale, potete essere tranquilli dato che vi trovate di fronte ad un'impresa onesta.



Un mondo di giochi online: quali sono quelli più tradizionali e quelli invece d'ultima generazione

Per far sì che la clientela sia soddisfatta, è opportuno che la piattaforma di scommesse, di giochi virtuali e di casinò online, fornisca alla propria utenza una vasta gamma di scelta per quanto concerne i vari tipi di giochi su cui scommettere.

Piattaforme del genere, di solito, possiedono tali giochi:

1) blackjack;

2) videopoker (utilizzati soprattutto dai giovani)

3) slot machine;

4) roulette (scelti solitamente dai più tradizionalisti).

In cosa consiste il bonus casinò e come fare ad averlo

Il casinò online dona la possibilità alla propria clientela di ricevere un bonus casinò.

Tale bonus non solo incentiva il cliente in questione a scommettere e giocare in maniera più prolifera, ma fa sì che altri giocatori siano invogliati non solo a tentare la sorte, ma a scommettere somme di danaro più ingenti.



Nell'atto pratico, il bonus casinò non è altro che stimolare il giocatore in questione a scommettere, nella puntata, più di quello che ha effettivamente.

Conclusione

Non resta che divertivi sfidando la sorte con sicurezza e affidabilità grazie alla nostra guida!

Good luck!