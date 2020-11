Trucchi per decorare con fiori e piante

Rinnova la tua casa! La decorazione con fiori o con piante è un’alternativa perfetta per dare a casa tua più vita e più colore. Ma, come fare per decorare in modo originale e con buon gusto?

In questo articolo vogliamo svelarti alcuni trucchi per decorare con i fiori e che potrai applicare facilmente a casa tua. Sono suggerimenti che renderanno ogni ambiente della casa più bello da vivere. Prendi nota!

Idee per decorare con fiori e piante la tua casa

Se vuoi decorare con fiori e piante, la prima cosa da fare è ottenere prodotti di grande qualità. Su Be.Green potrai trovare uno dei migliori negozi online di decori vegetali in cui acquistare piante online di alta qualità.

Una volta scelti i tuoi fiori e le tue piante, è il momento di cercare ispirazione e scegliere la migliore tendenza decorativa per te e per il tuo stile. Ti indichiamo una sintesi di quelle più in voga del momento e quelle più di successo.

Vasi e fiori

Se vuoi decorare una superficie di casa tua (tavolo, scrivania, scaffale ecc.), niente di meglio che posizionare un fiore in un vaso di vetro. È una tendenza molto minimalista che darà alla camera un tocco di eleganza. Puoi riempire il vaso di acqua e inserire una base di pietre, sabbia o ciò che preferisci. Il risultato sarà un elemento decorativo molto accattivante che migliorerà ogni angolo della casa.

Piante e fiori come centro tavola

Non c’è niente di meglio che posizionare vegetazione al centro di un tavolo. Dona un’atmosfera molto naturale a ogni stanza e la rende più fresca e bella. Esistono molte idee per poter creare centritavola naturali: con pietre, con candele, con acqua… libera la tua immaginazione!

Un fiore solo in una bottiglia

Un’altra bellissima idea per poter decorare in modo originale un ambiente è inserire un unico fiore all’interno di una bottiglia di vetro. La bottiglia può essere bianca o del colore che preferisci, oppure trasparente. Si tratta di un tipo di decorazione minimalista ed elegante che si abbinerà perfettamente alla tua casa.

Piante e fiori in annaffiatoi da giardino

Si tratta di un suggerimento decorativo molto popolare e perfetto per spazi esterni: giardino, terrazza, cortile ecc. Darai un tocco rurale alla tua casa posizionando piante e fiori all’interno di un annaffiatoio. Riutilizzerai questo utensile per giardini e, inoltre, otterrai un elemento decorativo molto originale.

Fiori all’interno di stivali di gomma

Per finire, un tipo di decorazione molto divertente e originale è quello di inserire fiori o piante in vecchi stivali di gomma che non usi più. Questi stivali sono solitamente in colori molto accesi, per cui saranno perfetti per dare allegria alla camera. Perfetti per camere dei bambini o per ambienti esterni.

Come vedi, decorare con i fiori è una grande idea se vuoi dare vita a un angolo della tua casa. Su Be.Green troverai un vasto assortimento di piante e fiori che serviranno a migliorare l’atmosfera di casa tua.