A Lagnasco e Scarnafigi tamponi rapidi per lo screening preliminare del Covid-19

Un nuovo ed importante progetto operativo in ambito di screening di positività al Covid-19 è stato predisposto dai Comuni di Lagnasco e Scarnafigi grazie alla fattiva collaborazione con i medici di base operanti nei due Comuni, la dottoressa Anna Maria Blandino ed il dottor Paolo Persico, ed al Direttore del Distretto Sanitario e Responsabile dell’USCA di Saluzzo, dottor Gabriele Ghigo.

I due Comuni si sono infatti attivati per mettere a disposizione dei medici di base strutture adeguate per effettuare tamponi naso-faringei rapidi, riuscendo così a realizzare uno screening preliminare su pazienti che presentano sintomatologia compatibile con il Covid-19.

Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile regionale, che ha messo a disposizione due tende PI88 (quelle utilizzate per situazioni di emergenza), a Lagnasco (nella piazzetta del Municipio) e Scarnafigi (in piazza Parrocchia) dalla prossima settimana saranno attive due postazioni per effettuare tamponi rapidi drive (senza che il paziente scenda dalla propria auto) effettuati dai due medici.

Se i medici riterranno che ci siano i presupposti, i pazienti verranno invitati a presentarsi su appuntamento all’hot spot drive: in caso di esito negativo del tampone, il paziente potrà proseguire nella sua quotidiana attività, in caso di positività sarà prenotato un tampone molecolare presso il Tampone Drive Throught di Savigliano. Duplice il vantaggio: in caso di negatività il paziente eviterà inutili quarantene preventive (e gli sarà rilasciato un certificato attestante l’esito negativo), in caso di positività, la quarantena sarà conteggiata dalla data del tampone rapido, senza attendere i giorni di prenotazione e quelli dell’esito del molecolare. Altro aspetto positivo, sarà inoltre la conseguente riduzione degli utenti (e quindi dei tempi) che accederanno al Drive di Savigliano.

Potranno accedere al servizio unicamente i pazienti sintomatici indicati dai rispettivi medici ed il test sarà ovviamente gratuito.

Il progetto che si concretizza nei due Comuni sarà sperimentale ed eventualmente attuabile anche da altri Comuni oppure, come previsto dal progetto, i medici operanti nei Comuni confinanti potranno utilizzare le due strutture installate a Lagnasco e Scarnafigi con il coordinamento del dr. Gabriele Ghigo.