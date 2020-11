A Sommariva del Bosco sarà allestito un centro di prima accoglienza della Croce Rossa

Il vice sindaco Marco Pedussia ha comunicato un aggiornamento in merito alla situazione sanitaria del paese: al momento sono 57 i casi positivi, ma sono 23 i guariti in queste ultime settimane. Si invitano nuovamente i cittadini a rispettare le regole, assicurando che nessuno sarà lasciato solo: grazie alla collaborazione dei dipendenti comunali, ai volontari del gruppo caritativo, alla protezione civile, ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine locali e alla Croce rossa l’assistenza funziona in modo ottimale.

Sono iniziati in questi giorni i lavori vicino alla sede della Croce rossa per creare un centro di prima accoglienza. L'idea è nata dal presidente Giacomino Groppo per riparare l'ambulanza e a questa esigenza si è aggiunta l'idea di allestire uno spazio con delle brandine per accogliere le persone che necessitino di assistenza e di isolamento. “Siamo orgogliosi e soddisfatti di questa iniziativa”, commenta Pedussia, “dimostrazione che se si uniscono tutte le forze e tutti i volontari si riesce ad uscire prima da questo periodo difficile “.

Anche i commercianti non saranno lasciati soli: è stato deliberato il progetto Ristart botteghe 2, che prevede un aiuto economico a tutte le attività chiuse a causa del lockdown.

Un grazie da parte del vice sindaco va all’assessore Cinzia Spagnolo e al consigliere Domenico Bogetti che hanno lavorato per trovare il regolamento e il sistema migliore per venire incontro a chi si trova in difficoltà.

Grazie invece al consigliere Fabrizio Vanni si è arrivati alla acquisizione gratuita del fabbricato dell'ex casa del fascio, dando al demanio comunicazione della volontà del Comune: tale edificio potrà essere utilizzato per qualunque esigenza e in momenti difficili come questo.

In questi giorni si sta procedendo alla sanificazione delle strade e dei marciapiedi, seguita dall’assessore Micaela Fazion e dai consiglieri Stefano Gallo e Nicola Galdi e che interesserà anche le strade delle frazioni. Nell'arco di due settimane il lavoro sarà completato.

Pedussia rivolge poi un complimento al dirigente scolastico Eandi, a tutti gli insegnanti e al personale scolastico perché sono giunti riscontri positivi dalle famiglie in seguito alla ripresa della scuola in presenza, che ha permesso ad alcuni allievi di recuperare anche i mesi persi l'anno precedente.

Il vice sindaco ha concluso il suo intervento comunicando i nomi dei bimbi nuovi nati in paese, in segno di speranza che ci deve aiutare nel superare questo momento.