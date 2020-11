Quanto è importante la prevenzione nel mantenimento della salute dei denti dei nostri figli?

Il dott Guarnieri ci spiega l'importanza delle visite di prevenzione nel mantenimento della salute dei denti dei nostri bambini.

"E' molto importante in questo periodo che i bimbi continuino ad essere seguiti" infatti trascorrendo molto più tempo a casa "mangiano molto più fuori pasto, facendo più spuntini e questo può facilitare l'insorgenza di eventuali carie".

L'età giusta per iniziare a portare i bambini dal dentista anche se non presentano particolari problemi è tre anni, ma chiaramente se dovessero avere dei disturbi "li vediamo tranquillamente anche in età più precoce", specifica il dottore esperto nella cura dei bambini "dopo molti anni nel nostro studio abbiamo acquisito una grande esperienza e riusciamo a curare anche i bambini meno collaboranti".

Anche i ragazzi più grandi, durante l'adolescenza, non devono interrompere le visite di controllo dal dentista soprattutto se hanno terapie ortodontiche in corso.

"Andare dal dentista oggi è assolutamente sicuro perché vengono rispettati rigidi protocolli anti-contagio e gli spostamenti sono consentiti anche al di fuori del proprio comune o della propria regione trattandosi di motivazioni legate alla salute". E' opportuno ovviamente portare con sè un'autocertificazione correttamente compilata.

Per informazioni consultare: www.studiosalzanotirone.it

