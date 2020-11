Si è acceso il Natale a Saluzzo

Saluzzo, l'albero illuminato per il Natale 2020

“In questo anno difficile accendiamo simbolicamente insieme questo grande albero di Natale e regaliamoci fiducia e speranza". Le parole del sindaco Mauro Calderoni hanno accompagnato in diretta l’emozione dell’accensione del Natale a Saluzzo, ieri sera in piazza Vineis, in un evento live visto sulle pagine facebook del Comune, Ccn (Centro Commerciale Naturale) e Fondazione Bertoni.

Ancora visibile al seguente link:https://www.facebook.com/2089605534685996/posts/2596374464009098/?vh=e&d=n.

Il momento magico dell'accensione è stato preceduto da un video che ha documentato l’allestimento. Un video ideato e organizzato dal Consiglio Comunale dei ragazzi.

Già oltre 19 mila le visualizzazione sul portale del Ccn con condivisioni e commenti di alto gradimento per l'iniziativa che fa partire in anticipo lo shopping natalizio.

Con l'evento si è voluto dare un segnale di positività in città e a tutto il commercio, alle attività aperte e a quelle chiuse, che stanno operando in questo momento la consegna a domicilio.