Posti letto: "Verduno Covid al 60% mentre Savigliano è al 20%: serve un riequilibrio"

Dopo l’appello dei giorni scorsi , torna a chiedere a chiedere a gran voce un riequilibrio della ripartizione dei pazienti Covid-19 su base provinciale, il segretario provinciale della Uil Funzione Pubblica Giovanni La Motta.



Infermiere presso l’Asl Cn2, il sindacalista sfodera i numeri che comproverebbero una forte penalizzazione del plesso langarolo, rispetto ad altri ospedali della Granda, in un quadro che vede la nostra provincia chiamata anche a farsi carico di pazienti che in settimana sono arrivati anche dal Torinese .



"Come gli altri ospedali, Verduno fa parte del Sistema Sanitario Regionale e Nazionale – spiega –, per cui è un nostro dovere accogliere tutti i pazienti che abbisognino di cure e assistenza. Ma questo va fatto tenendo conto delle forze in campo: non possiamo continuare a ricoverare persone, perché avanti così la prospettiva sarebbe quella, inaccettabile, di dare loro un posto-letto e un pasto caldo. Come già detto più volte il personale dell'ospedale di Alba e Bra è allo stremo, già sotto organico e ora spossato da lunghi turni impegnati nel dare assistenza a un numero di malati che va oltre le nostre possibilità".



Quindi i numeri. "Il nostro ospedale – riprende La Motta – è ormai arrivato a 190 posti letto Covid attivati, mentre la soglia del 50% dei posti-letto complessivi contemplato dalla Regione come limite di sicurezza era prevista in un massimo di 160. Noi siamo già ben oltre al 60% del totale, quindi, visto anche che gli altri degenti sono meno di centinaio. Ecco, altri ospedali della nostra provincia sono anche molto al di sotto di quel valore".



Se in questo senso Cuneo sta rispetto il 40% previsto vista la funzione del "Santa Croce" come "ospedale hub" (valore che equivale a 236 posti-letto, che risultano effettivamente presenti, mentre sono 304 i posti potenzialmente attivabili in caso di un’occupazione al 50%), secondo quanto risulta alla Uil provinciale sarebbero "vicini, ma comunque inferiori al 50% di occupazione dei posti letto Covid complessivamente attivabili i plessi di Ceva (60 posti-letto), di Saluzzo (86) e di Mondovì (93). E’ invece molto al di sotto di quel valore Savigliano, che ad oggi conta una sessantina di posti Covid rispetto a 143 posti-letto complessivamente 'attivabili': un totale pari al 20% della sua capacità".



"Bene ha fatto la Regione a tornare sui propri passi per quanto riguarda la sospensione di congedi e recuperi ore, ma ora è importante che provveda a riequilibrare rapidamente questa situazione – conclude La Motta –, tenendo anche conto che tra i sanitari della Cn2 ad oggi si registrano ben 79 dipendenti positivi dall'inizio della seconda ondata, 55 dei quali in questo momento sono ancora in quarantena. Torino dovrebbe anche far sì che le Asl possano presentare entro novembre i loro nuovi piani delle assunzioni, passaggio fondamentale per uscire da questa impasse. E' fondamentale non procrastinare più i tempi di questo passaggio".