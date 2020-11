Eduscopio Lavoro: il Cravetta Marconi di Savigliano al primo posto in provincia per l'indice di occupazione

"Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti dai nostri allievi ed attestati dalla ricerca di Eduscopio Lavoro, che anche quest’anno colloca il nostro Istituto al primo posto in provincia per l’indice di occupazione, nello specifico pari all’88%", scrivono dall'Istituto professionale Cravetta Marconi di Savigliano.

"La percentuale particolarmente elevata di neodiplomati nell’indirizzo Professionale Manutenzione ed Assistenza Tecnica che trovano subito impiego nelle realtà settoriali è eloquente dimostrazione del fatto che tali figure professionali siano molto ricercate dal tessuto industriale locale in quanto immediatamente spendibili nelle varie mansioni produttive.

L’Istituto, anche grazie alla notevole sensibilità dimostrata dall’ente locale Provincia che ha recentemente provveduto alla sistemazione strutturale dell’edificio Marconi, ha potuto investire nei laboratori rinnovandoli e dotandoli di attrezzature nuove per lo studio delle più avanzate tecniche di manutenzione, fino ad arrivare all’ultima frontiera della “Realtà aumentata”.

L’offerta formativa del “Cravetta-Marconi” si arricchisce ulteriormente introducendo il percorso afferente all’ordine Tecnico di “Trasporti e Logistica” al fine di assecondare ancor più le richieste provenienti dal mercato del lavoro

A contribuire all’acquisizione delle competenze richieste dalle aziende, per quanto concerne le discipline settoriali, è un affiatato team di Docenti che da anni credono nello sviluppo del percorso di studi a beneficio delle realtà produttive dell’intera Provincia Granda.

Un’utile esperienza di collegamento tra mondo delle imprese e scuola è rappresentata dall’attivazione dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento) attivati dall’Istituto, per un totale di circa 400 ore nel triennio, al fine di consentire il consolidamento in contesti pratici di competenze già maturate in ambiente didattico".