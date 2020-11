"Perché non avete fatto niente per la scuola?": aveva guidato la protesta davanti al liceo Ancina a Fossano, ora scrive a Cirio

Poche settimane fa abbiamo assistito alla protesta pacifica di alcuni studenti del Liceo Ancina di Fossano che lamentavano l’impossibilità di andare a scuola e la DAD.



Ora la protesta, viste le condizioni imposte dal nuovo DPCM, è stata sospesa ma assistiamo comunque a scene simili in tutta Italia: ragazzi che seguono la lezione davanti alla propria scuola armati unicamente del loro PC.



Nonostante le nuove condizioni imposte, però, una delle portavoci del gruppo, Greta Giordano, mantiene la promessa di non arrendersi inoltrando una lettera al governatore della regione Piemonte Alberto Cirio.



In buona sostanza all’interno della stessa viene lamentato un mancato interesse da parte delle Istituzioni di lavorare in maniera concreta per un ritorno stabile a scuola: dai banchi ai mezzi di trasporto. Viene inoltre chiesta la possibilità di un dialogo costruttivo che consenta ai ragazzi di capire e anche di collaborare quando si potrà tornare sui banchi.



Gli studenti della scuola superiore hanno inoltre individuato delle domande alle quali sperano di avere risposte: “si sapeva che i trasporti pubblici sarebbero stati affollati come ogni anno, perché non si è svolto un intenso lavoro di organizzazione, come invece è stato svolto per svolgere le lezioni in presenza? È possibile richiedere l'intervento di militari/protezione civile sui binari e nella stazione? Perché non sono state riorganizzate le fasce orarie dei mezzi di trasporto?”



La lettera:

Mi chiamo Greta Giordano, ho diciotto anni, frequento il quinto anno di liceo e sono in cerca di spiegazioni.

Faccio un piccolo salto indietro al 6 marzo 2020, quando il Governo ha chiesto a me e a milioni di studenti di fermarci per il bene del paese. A fine marzo la mia scuola ha iniziato a offrirci la didattica a distanza e ci siamo dovuti arrangiare con quello che avevamo: connessioni deboli, computer o tablet non del tutto all’avanguardia, senza contare che non tutte le famiglie dispongono di un pc per ogni figlio.



Ci siamo adattati ad una nuova forma di apprendimento, se così la si vuole chiamare, che non ci ha permesso di raggiungere il numero totale di ore settimanali e che non ci ha consentito di concludere il programma prefissato. Chi ha concluso il proprio percorso scolastico l’anno scorso ha dovuto aspettare gli ultimi giorni di maggio per capire come potesse funzionare l’esame di maturità.



Abbiamo fatto dei sacrifici, ma lo abbiamo fatto per il bene del paese.

Durante l’estate le istituzioni avrebbero dovuto lavorare a nuovi provvedimenti da adottare affinché gli studenti italiani potessero tornare in classe in maniera sicura e stabile. Ora, qualcuno mi potrebbe rispondere tirando in ballo il distanziamento dei banchi, il contenitore di igienizzante in classe, in bagno e alle macchinette e l’uso delle mascherine. Tutte precauzioni più che corrette.



Ma il vero problema sembra sia sui mezzi pubblici e, forse, è il vero motivo per il quale siamo di nuovo costretti alla DAD. Ma cosa si è fatto veramente per evitare il sovraffollamento sugli autobus e treni? O meglio, si è fatto qualcosa?

Ho fatto delle ricerche e ho trovato delle linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: si parla di non far salire studenti in caso di febbre, perché effettivamente l’autista di un autobus ha il tempo di misurare la febbre a chi sale o è dotato di poteri magici grazie ai quali riesce a capire chi potrebbe avere la febbre e chi no. Si parla di non far salire persone che sono state a contatto con presunti positivi, anche qua sulla base di quale criterio lo si può stabilire?



Ho trovato anche degli allegati del Dpcm risalente al 7 Settembre 2020 che spiegano che il Comune, sentite le Istituzioni Scolastiche sulla base delle indicazioni condivise dalla Regione, avrebbe dovuto determinare le fasce d’orario dei trasporti. Bene, nel mio comune, ad esempio, non è stato fatto. Non hanno aggiunto nuove fasce orarie per evitare un eventuale assembramento sull’autobus.



Nessuno sembra aver lavorato per garantirci di andare a scuola: siamo dovuti arrivare al punto di reintrodurre la DAD. Si sa che in Italia la scuola ha poca importanza perché è meglio crescere un popolo di ignoranti che un popolo intellettualmente formato. Ma io ora non ci sto più.

Voglio capire cosa è andato storto. Voglio capire chi non ha lavorato per noi studenti e quali sono i motivi.