Vezza d'Alba, il sindaco ferma due classi e sanifica l'intero plesso scolastico

Non avendo (al momento) dati certi dall'Autorità Sanitaria di competenza, il primo cittadino vezzese precisa: "In questo momento stiamo prestando la massima attenzione alle scuole, perché è un servizio rimasto aperto e intendiamo garantirlo esclusivamente in sicurezza. Tante volte noi sindaci non siamo in grado di prendere decisioni perché non abbiamo notizie certe sui casi da Coronavirus e attendiamo sempre il riscontro dell'Asl di competenza. Il comune di Vezza cerca di fare tutto il possibile per mantenere in sicurezza i locali adempiendo anche alla sanificazione dei locali, indispensabili per chi continua a a frequentare la scuola. Però ci vuole anche una collaborazione precisa e puntuale per riuscire a prendere delle decisioni ferme: nel caso venissero confermati più casi all'interno del plesso scolastico si potrebbe procedere con un'ordinanza di prolungamento di chiusura. Inoltre, noi abbiamo una mensa che serve anche le scuole di Alba, puntiamo quindi a garantire i servizi necessari, ma con la massima attenzione e collaborazione".