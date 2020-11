Volley A2/F: Il girone Ovest prova a ripartire! Domani si giocano tre partite…il Puma ancora a riposo

Il girone “Ovest” della Serie A2 di volley femminile prova a rialzarsi. Dopo due giornate di campionato trascorse senza la disputa di nessuno dei match in programma a causa di diverse positività al Covid-19, ecco che si torna a parlare di pallavolo giocata, seppur non completamente. Discorso che vale per molte squadre, infatti, ma ancora non per tutte.

Ne sa qualcosa la Lpm Bam Mondovì, che questo pomeriggio avrebbe dovuto affrontare il Cus Torino, ma che ancora deve attendere il doppio tampone negativo prima di riprendere gli allenamenti. I tempi per ricevere gli esiti dei tamponi, tra l’altro, nell’ultimo periodo si sono allungati e anche di molto. Fattore, quest’ultimo, che potrebbe far slittare il rientro della Lpm in gare ufficiali non prima del 29 novembre, quando al PalaManera sarà di scena il Club Italia Crai.

Insomma, tante gare da recuperare per tutte le squadre del girone Ovest e Lega che da tempo è al lavoro per definire il cosiddetto “Piano B”. L’ipotesi più accreditata sembra essere quella di utilizzare alcune date di dicembre (8-26-30) per recuperare i match non disputati e nel contempo far slittare le giornate di campionato previste in quelle giornate. Il presidente della Lega Femminile Mauro Fabris, in un’intervista rilasciata a “la Prealpina”, ha confermato questa possibilità. Un allungamento della Regular Season che verrebbe riequilibrata con una Pool Promozione più snella con soli turni di andata.

Snellimento che da indiscrezioni dovrebbe interessare anche la Coppa Italia. Se ne saprà di certo di più nei prossimi giorni, quando la Commissione calendari della Lega tornerà a riunirsi. Nel frattempo scopriamo quali sono le tre gare che si giocheranno questa domenica. Le prime squadre a scendere in campo saranno la Sigel Marsala e l’Hermaea Olbia che alle 14 daranno vita al “Derby delle due Isole”.

Alle 16 il Club Italia Crai ospiterà l’Exacer Montale. Infine, alle 17, la Futura Busto Arsizio e l’Eurospin Pinerolo si affronteranno nel match di recupero della nona giornata di andata. Le due formazioni, infatti, vista l’indisponibilità del Green W. Sassuolo e dell’Acqua & Sapone Roma, si sono accordate per recuperare uno dei match non giocato in precedenza. Di seguito vi riportiamo le gare in programma nel primo turno di ritorno e l’attuale classifica:

Programma 1^ Giornata di ritorno - Gir. Ovest

Lpm B. Mondovì Cus Torino RINV. Club Italia Crai Exacer Montale - G. Sassuolo F.Busto Arsizio RINV. Eur. Pinerolo A&S Roma RINV. Sigel Marsala Hermaea Olbia -

La Classifica

1 A&S Roma *** 15 2 Lpm B. Mondovì *** 13 3 G.W. Sassuolo ** 11 4 Sigel Marsala *** 10 5 Eur. Pinerolo *** 10 6 H. Olbia **** 8 7 Cus Torino **** 6 8 Busto Arsizio *** 6 9 Club Italia ***** 4 10 E. Montale **** 1

*gare da recuperare