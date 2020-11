Lockdown non significa rinunciare a momenti piacevoli e divertenti

Inutile dirlo: il nuovo lockdown imposto dal Coronavirus è una brutta esperienza che speravamo di non ripetere. Ma niente panico: lo stop forzato non ci consegna alla noia senza appello. In tutte le cose c’è un risvolto positivo, basta cercarlo. C’è chi sta studiando con le lezioni online, chi sperimenta lo smart working, chi si dedica agli hobby e all’attività di benessere. Ecco qualche esempio.

A Natale manca ancora più di un mese, perciò siamo in tempo per realizzare oggetti regalo e decorazioni per la casa, saponette profumate, decoupage, ghirlande, addobbi per l’albero. Ricordate Art Attack, il programma per ragazzi? Bene, è ora di rispolverare qualche vecchia puntata e mettersi all’opera. La soddisfazione di aver creato qualcosa con le nostre mani renderà tutto speciale.

Con i figli a casa è necessario riscoprire la bellezza di dedicarsi a loro. Bando alla tv in eccesso e alla playstation per tante ore al giorno. Leggere può diventare un bel passatempo di famiglia: scegliamo un libro che piaccia a tutti e iniziamo a leggerlo ad alta voce, a turno oppure ognuno nelle vesti di un personaggio.

Guardare un film è tra le cose da fare in coppia. Immaginate di andare al cinema, vestitevi di tutto punto, sedetevi sul divano e gustatevi il vostro film, evitando se è possibile l’esposizione mediatica alla mole di notizie demoralizzanti.

Stare a casa non significa rimanere tutto il giorno in pigiama o trascurarsi. La beauty routine, ad esempio, è un rituale che possiamo mantenere e adattare secondo la nuova organizzazione della giornata. La mattina e la sera potremo dedicare minuti di qualità alla cura del nostro viso e del nostro corpo, i benefici saranno molteplici, rasserenandoci prima di iniziare la giornata o rilassandoci prima di coricarci. Un bagno caldo, un massaggio, o ancora una maschera viso preparata a casa rappresentano una coccola anche per il nostro stato d’animo.

Riscopriamo la cucina e il piacere di preparare piatti appetitosi per la famiglia, mettendo mano alla dispensa o ricorrendo al delivery. Sul web si trovano una serie di ricette golose, facili e sfiziose. Dall’antipasto al dolce.

Se le palestre sono chiuse e di correre al freddo non avete proprio voglia, organizzatevi per tenervi in forma a casa. Fare un po’ di attività fisica, magari seguendo piccoli allenamenti online, oppure dedicarsi a tecniche di rilassamento, meditazione o yoga, possono essere strumenti preziosi per aiutarci a rimanere calmi, rilassati e in salute.

Con i negozi chiusi, lo shopping si fa sul web. Fate un giro tra le pagine Facebook dei vostri negozi di fiducia e riempite il carrello virtuale di tutto e di più. È anche un buon modo per far continuare a girare l’economia cittadina!

Nel profondo di ciascuno di noi c’è un musicista, un pittore, uno scrittore che non ha avuto ancora modo di venire alla luce. Diamogli spazio adesso. Oppure sfruttate i tutorial disponibili sul web. Ci sono corsi online gratuiti per principianti praticamente di ogni cosa, dal taglio e cucito agli strumenti musicali, dal karaoke alle lingue straniere.

Volete fare un viaggio? Chiudete gli occhi e mettetevi le cuffiette. Questo è il momento giusto anche per aggiornare la vostra playlist con pezzi nuovi. E se avete voglia di ballare, scatenatevi! La musica può fare da sottofondo ad ogni vostra attività in casa: dal fitness alla preparazione dei cibi fino alle pulizie.

Ecco, se non lo avete fatto in primavera, ora avete una seconda opportunità di fare ordine in casa e negli armadi, eliminando quello che non serve o non vi piace più. Non dimenticate in questa operazione di pulizia i vostri pc nei quali, di sicuro, si sono accumulate montagne di mail, foto, documenti di ogni genere.