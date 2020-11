Volley maschile A2 - Cuneo sul campo della capolista Ortona, Galaverna: "Vogliamo continuare la nostra striscia positiva"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo si prepara ad affrontare la complicata trasferta sul campo della Sieco Service Ortona, capolista con 8 punti dopo tre partite giocate.

Nuova prova di maturità per il gruppo di Serniotti, reduce dal successo in rimonta contro Reggio Emilia.

Tra i più positivi nel match disputato martedì sera al Pala UBI Banca Andrea Galaverna, carico al punto giusto in vista del prossimo impegno: "Contro Ortona è una partita molto importante, loro sono in testa alla classifica ma noi vogliamo continuare la nostra striscia positiva. In questo momento non è facile prepararsi e studiare gli avversari, viste le tante incognite. Comunque stiamo dando il massimo in allenamento consapevoli di andare ad affrontare un roster competitivo. Nelle prime partite di campionato ci sono stati momenti in cui abbiamo messo in evidenza i nostri punti di forza altri in cui sono emersi i lati deboli. Dobbiamo saperli riconoscere e lavorare per migliorarci, ci vogliono affiatamento e concentrazione. Questo può fare la differenza. La nostra squadra non è fatta solo di sei o sette titolari ma è un gruppo completo e compatto dove ognuno fa la sua parte. Tutti abbiamo le qualità che servono per aiutare il collettivo. Il coach sa sfruttare i cambi e possiamo giocare in tanti modi. Con Reggio Emilia è stata una di quelle partite che moralmente ti può dare tanto per come è arrivata. Siamo consapevoli di essere un bel gruppo ma il livello generale è alto e non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno. Vogliamo arrivare più in alto possibile, vincere dà morale."