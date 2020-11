Volley maschile A2 - Cuneo verso Ortona, Serniotti: "Affrontiamo una squadra che gioca molto bene e che merita la posizione in cui si trova"

Giusto il tempo di archiviare la vittoria al tie-break con Reggio Emilia, conquistata martedì sera, che la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo si prepara ad affrontare la trasferta a Ortona, in casa della Sieco Service Ortona. I biancoblù scenderanno in campo domani, domenica 15 novembre alle ore 16.00 per la 5^ giornata del campionato di serie A2 maschile, in trasferta con la capolista.

Ortona si presenta al confronto con i cuneesi da imbattuta, al primo posto del Campionato di serie A2 con 8 punti e come i biancoblù con 3 partite all’attivo (3-1 Reggio Emilia, 3-0 Mondovì e 3-2 Siena) e una rinviata, quella con Bergamo. Alla nona stagione consecutiva in questo campionato, la Sieco Impavida Ortona di questa stagione 2020/21 è ricca di volti nuovi, a partire dall’opposto, Diego Cantagalli, che ha preso il posto del tedesco Marks. Anche il reparto schiacciatori è completamente rinnovato con l’arrivo di Shavrak, Marinelli, Sette e Rovetto. New entry anche tra i centrali con l’arrivo di Fabi ai confermati Simoni e Menicali. Invariati i palleggiatori Pedron e Del Frà, l’opposto-rivelazione Dario Carelli e nel ruolo di Libero Toscani e Pesare. A dirigere la compagine, l’ormai consolidata coppia Lanci-Costa, i due tecnici sono, infatti, alla sesta stagione consecutiva insieme sulla panchina ortonese.

A un giorno dal match, coach Serniotti sottolinea come le difficoltà del momento storico in cui viviamo siano all’ordine del giorno per tutti i Club: «Giocare più partite durante la settimana, sarà una situazione che si proporrà in più occasioni in questa stagione, dovendo recuperare giornate, quindi è bene abituarsi fin sa subito. A livelli superiori ai nostri, dove si disputano anche le Coppe, questo avviene frequentemente quindi direi che non ci sono particolari problemi. Noi già da mercoledì abbiamo ripreso ad allenarci, in modo graduale, anche perché come sempre non è la quantità, ma la qualità a fare la differenza. Per quanto riguarda Ortona, credo sia la rivelazione di questo inizio di stagione, una squadra che gioca molto bene e che, per quanto fatto finora, merita assolutamente la posizione che occupa in classifica. Cantagalli non lo scopro certo solo adesso, già l’anno scorso aveva dimostrato d’essere un giocatore interessante, sta procedendo bene nella sua maturazione e sicuramente dovremo seguirlo con attenzione perché potrebbe diventare in futuro uno degli atleti di spicco, soprattutto perché nel ruolo di opposto non c’è molta disponibilità».

Il match si svolgerà a porte chiuse, ma sarà in diretta libera sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A al seguente link https://youtu.be/WCDmXHJTBfI, inoltre sarà possibile rivedere la partita martedì sera alle ore 21.00 su Telegranda, al canale 186.