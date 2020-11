Biblioteca di Dronero: al via "Vicini con un libro", la consegna/ritiro libri a domicilio per persone in quarantena o in isolamento fiduciario

“Abbiamo colto al volo una bella richiesta di un cittadino, felici di essere vicini a chi non passa un momento semplice”: queste le parole del vicesindaco di Dronero Alessandro Agnese.

Trovare un modo nonostante le moltissime difficoltà legate all’emergenza sanitaria e di carattere organizzativo, ma consapevoli di una responsabilità decisionale che impone uno sguardo attento nei confronti delle persone. In seguito dell’apertura della Biblioteca Civica il sabato mattina dalle 9:30 alle 12:30 ed a fronte di una richiesta avanzata da un cittadino, giunge dall’Amministrazione Comunale la comunicazione di un’altra importante decisione presa: l’attivazione, a partire da domani, lunedì 16 ottobre 2020, di “Vicini con un libro”, un servizio di consegna e ritiro libri a domicilio per persone che si trovano purtroppo in quarantena o in isolamento fiduciario a causa del Covid-19.

Una volta rientrati presso la Biblioteca, i libri verranno posti una settimana in quarantena prima di essere resi nuovamente disponibili.

Per poter usufruire del servizio “Vicini con un Libro” occorre inviare una mail all’indirizzo biblioteca.civica@comune.dronero.cn.it oppure contattare la Biblioteca, in orario d’ufficio, ai seguenti numeri: 0171/918834 – 3403945431.