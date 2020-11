Come la pandemia ha modificato il settore vinicolo: il racconto di Gianni Gagliardo

Questo secondo lockdown "light" ha riportato alla luce il disagio delle categorie maggiormente danneggiate dalla pandemia. Con la chiusura di enoteche e ristoranti in molte regioni italiane, il mondo del vino ha subito notevoli ripercussioni. Come ci spiega Gianni Gagliardo, patron dell’omonimo marchio vinicolo, la grande distribuzione per ora non è stata penalizzata, anzi le vendite sono aumentate. In un periodo di solitudine e malinconia, molti scelgono di coccolarsi, acquistando vini nei supermercati, enoteche e online. Quest’ultimo settore ha infatti incrementato il successo negli ultimi mesi, semplificando le modalità di acquisto e la distribuzione.

Sono state invece le produzioni di nicchia, come quella dei Poderi Gagliardo, ad essere maggiormente sfavorite dalla situazione: in un periodo di incertezza i ristoratori sono meno propensi ad effettuare nuovi rifornimenti, preferendo attingere dalle loro cantine e non investire in nuovi acquisti.

Il mercato è fermo, in attesa di disposizioni e notizie riguardanti i periodi di Natale e Capodanno, i più importanti per il settore dopo la corrente stagione di tartufi.

Fortunatamente, per i Poderi Gianni Gagliardo quest’anno la vendemmia dei 30 ettari di vigneti è stata qualitativamente eccellente. “Sebbene l’intero settore rischi di essere sottoposto ad una forte tensione finanziaria” afferma Gianni Gagliardo “nelle nostre zone abbiamo il vantaggio i produrre vini che non perdono valore nel tempo, anzi, invecchiando si impreziosiscono; a differenza di altre varietà, potranno essere rivenduti l’anno prossimo senza problemi”.

Nella loro produzione spiccano il Barolo delle Langhe, Nebbiolo, Barbera e Fallegro del Roero, il Barbera d’Asti e il neonato Nizza nel Monferrato.

Gianni gestisce la cantina da più di 40 anni, coadiuvato dai 3 figli Alberto, Paolo e Stefano. I loro vini sono commercializzati in 45 paesi nel mondo, ricoprendo una nicchia di mercato che ha solo il 15% delle vendite in Italia. L’azienda non ha risentito della congiuntura negativa, siccome il mercato asiatico si è ripreso in tempi straordinari e quello statunitense, il più importante, si è mantenuto stabile. La cantina lamorrese, invece, durante l’estate ha visto cambiare la provenienza dei suoi visitatori, perdendo il mercato straniero, ma accogliendo innumerevoli italiani durante le loro gite fuori porta e offrendo esperienze e percorsi di degustazione.