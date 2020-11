Restrizioni e Natale in arrivo. Paolo Manera, Confartigianato Mondovì: "Bloccare il turismo della neve sarà l'inizio della fine"

Se è vero che Natale non significa "shopping, regali e divertimento", hanno fatto molto discutere le ultime dichiarazioni del Premier Conte in merito alle prossime festività, con l'invito a viverle in maniera più raccolta e spirituale. "Con sconcerto e sorpresa prendo contezza delle parole del Premier Conte che annuncia che il Natale sarà diverso, ma soprattutto dovrà essere un Natale spirituale." - commenta il presidente di Confartigianato Mondovì Paolo Manera - "Tutti ma proprio tutti siamo consapevoli che il Natale sarà diverso, ma siamo soprattutto consapevoli che la nostra vita da inizio 2020 è cambiata".

"Le parole del premier non fanno altro che confermare l’incompetenza e il totale distacco dalla vita reale e dal mondo del lavoro dell’attuale governo. Il non aver tentato di fermare la pandemia con un blocco totale all’inizio della seconda fase è stato un errore gravissimo che andrà a ledere la fragile situazione economica del comparto delle pmi e delle attività commerciali del monregalese e dell’Italia intera." - prosegue Manera che sottolinea - "Il periodo natalizio è fondamentale, è un polmone economico che, affiancato al periodo delle vacanze bianche natalizie, genera milioni di euro di indotto e permette la sopravvivenza ad attività commerciali e artigianali. Per non parlare del comparto della neve che genera economia e innumerevoli posti di lavoro".