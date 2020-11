A Pianfei chiude la casa di riposo. Il sindaco Turco: "I pianfeiesi ospitati in altre strutture riceveranno un contributo mensile dal comune" (VIDEO)

Impossibile pensare a un ricalcolo delle rette come spiega il primo cittadino: "A gennaio di comune accordo con i parenti degli ospiti il costo era già stato aumentato del 10%. Quest'anno, da maggio in avanti, i numeri sono scesi. La struttura è destinata a sole persone autosufficienti, quando non lo sono più devono essere spostate e questo causa un inevitabile calo".

Nel consiglio comunale dello scorso 21 ottobre, il consiglio comunale di Pianfei, si è visto costretto, per i troppi costi di gestione, a deliberare la c hiusura dalla casa di riposto "Casa Mosè" entro marzo 2021 .

"Abbiamo 18 ospiti, con 22, il comune destina alla struttura 20 mila euro. Il 31 marzo scade il contratto con la cooperativa, che era già stato prorogato di un anno. Con questi numeri non è possibile andare avanti" - spiega il sindaco che aggiunge - "Daremo un contributo mensile per i pianfeiesi che dovranno essere ospitati presso altre strutture."

"La decisione, seppur sofferta, è stata deliberata in consiglio comunale e abbiamo prontamente avvisato la cooperativa in modo che avesse tempo e modo di avvisare gli operatori che lavorano nella struttura e pensare al loro ricollocamento. Personalmente ho avvisato i parenti degli ospiti che, anche se dispiaciuti, hanno capito il problema".

"Accetto tutte le critiche che mi sono state mosse in questi giorni, ma in ottica della trasparenza che contraddistingue questa amministrazione, ribadisco che siamo aperti a ogni confronto" - aggiunge il primo cittadino che conclude - "Giovedì avrò un incontro con alcune persone per parlare della casa di riposo, ma se ci fosse qualcuno disposto a mettersi in gioco, creando anche un'associazione, sappiate che il comune è disposto a dare 15-20 mila euro all'anno a fondo perduto per la struttura. Ci abbiamo messo il cuore nella gestione di "casa Mosè", soprattutto il vice sindaco e tutti i volontari che in questi anni hanno contribuito a rendere gli ambienti della struttura gradevoli e accoglienti."